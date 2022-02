Biagio D’Anelli sbotta dopo il brutto aereo mandato a Miriana Trevisan al GF Vip: lui è una furia

In questi giorni Miriana Trevisan ha ricevuto un aereo alquanto brutto al GF Vip in cui alcune persone hanno provato a metterla in guardia da Biagio D’Anelli. Quest’ultimo, allora, dopo aver preso visione dell’accaduto, ha commentato la faccenda.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio 5, infatti, il protagonista è intervenuto ed è apparso piuttosto indignato. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Il brutto aereo ricevuto da Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha ricevuto un brutto aereo da alcuni fan in cui le persone in questione hanno provato a metterla in guardia dal suo rapporto con Biagio D’Anelli. Nello specifico, dei suoi amici hanno esortato la showgirl ad aprire gli occhi in quanto il loro non fosse affatto vero amore, specie da parte dell’opinionista. Tale aereo ha turbato parecchio la concorrente, che di fatto ha chiesto pareri e sostegno ai suoi compagni d’avventura.

Dopo averci riflettuto a fondo, però, la Trevisan ha deciso di non voler dare peso a queste insinuazioni e pettegolezzi, sta di fatto che ha detto di voler continuare a dare fiducia all’uomo. Di questo, chiaramente, Biagio è molto felice, tuttavia, non appena ne ha avuto l’opportunità ha subito manifestato la sua opinione. L’opinionista è apparso chiaramente furioso a Pomeriggio 5.

La replica di Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli ha accusato le persone che hanno mandato l’aereo a Miriana Trevisan al GF Vip di non essere veramente dei suoi amici. Con quel gesto, infatti, hanno insinuato un dubbio molto forte nella concorrente che, chiaramente, l’ha destabilizzata provocandole un certo malessere. Biagio, dunque, ci ha tenuto a ribadire di essere innamorato della showgirl e di provare per lei un amore puro e sincero. La sua versione dei fatti, però, è stata confutata da Giacomo Urtis.

Quest’ultimo, infatti, ha accusato D’Anelli di essere solo alla ricerca di visibilità. I suoi amori, non a caso, sono sempre tutti legati a donne del mondo dello spettacolo. Inoltre, Giacomo ha anche detto che Biagio si sarebbe “innamorato” di Miriana nel momento in cui era in nomination. La sua, dunque, sarebbe stata solo una strategia finalizzata a far parlare di sé e a provare a restare il più a lungo possibile in casa. L’opinionista, dal canto suo, ha smentito le accuse dicendo di essere stato attratto da Miriana sin dal primo giorno.