Ex tronista di Uomini e Donne diventa padre: l’annuncio inaspettato e la strana coincidenza (FOTO)

Tempo di cicogne a Uomini e Donne, un ex tronista del programma, infatti, in queste ore ha annunciato che presto diventerà padre. Il protagonista di questa lieta notizia è un volto che è stato molto amato dal pubblico del talk show pomeridiano.

Stiamo parlando di Fabio Colloricchio, il quale si è seduto sulla sedia rossa un po’ di anni fa. Questa notizia, però, cade in un periodo alquanto particolare, ovvero, lo stesso in cui anche la sua ex Nicole Mazzocato sembra essere in dolce attesa. Vediamo cosa è successo.

L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne che diventerà padre

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio, ha annunciato che presto diventerà padre. Il giovane ha fatto il suo annuncio pubblicando una serie di foto in cui sono raffigurati lui, la sua compagna e i risultati di un’ecografia. Il ragazzo si è semplicemente limitato a commentare il lieto evento dicendo “Vamos a ser padres”. A dare qualche informazione in più, invece, è stata la sua compagna, Violeta.

Quest’ultima ha commentato al di sotto del post del suo compagno dicendo che questa sia l’avventura più incredibile che i due hanno vissuto insieme. In tutto questo tempo, infatti, questo è l’evento più bello, che certamente cambierà ad entrambi la vita. La ragazza, poi, ha anche aggiunto che tra cinque mesi partorirà, il che vuol dire che è incinta da quattro mesi. In merito al sesso del nascituro, invece, almeno per il momento pare che non siano state date informazioni a riguardo. (Continua dopo la foto)

La strana coincidenza

Al di sotto dell’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne, che presto diventerà padre, in molti sono stati a commentare e a congratularsi con la coppia per la splendida notizia. Ad ogni modo, i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di porre l’accento su di una questione piuttosto interessante. Nello specifico, in molti hanno notato il tempismo di questo annuncio.

Proprio in questi giorni, infatti, era stata diffusa la notizia secondo cui l’ex di Fabio, Nicole Mazzocato, potesse essere in dolce attesa. Alcuni followers si sono resi conto di un pancino sospetto, pertanto, hanno subito chiesto alla giovane di spendere qualche parola in merito e di raccontare la verità. Per il momento, però, la giovane non si è sbilanciata. Certo se fosse incinta anche lei sarebbe davvero una coincidenza assurda.