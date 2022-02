Roberta Di Padua rivede un ex cavaliere di Uomini e Donne molto discusso: “Pace fatta” (VIDEO)

In queste ore, Roberta Di Padua ha spiazzato i fan di Uomini e Donne mostrandosi insieme ad un ex cavaliere molto discusso. La donna ha pubblicato delle Instagram Stories registrate a Napoli e, dopo poco, ha inquadrato la persona che ha deciso di andare a trovare.

Contro ogni aspettativa, l’uomo in questione è Michele Dentice. I due si sono frequentati per diversi mesi, tuttavia, il giovane andò via dalla trasmissione a seguito delle troppe polemiche e di alcuni problemi personali. Ma cosa starà succedendo tra i due? Vediamo cosa è emerso.

Ritorno di fiamma tra Roberta di Padua e l’ex cavaliere Michele?

Roberta Di Padua ha rivisto un ex cavaliere molto discusso di Uomini e Donne. Lei e Michele Dentice si sono frequentati per alcune settimane durante il loro periodo di convivenza all’interno del talk show pomeridiano. La loro conoscenza, però, si è sempre rivelata piuttosto contraddittoria. La donna gli recriminava il non farsi sentire spesso e il non essere presente nella sua vita. Questo la spinse addirittura a credere che lui potesse essere fidanzato al di fuori di Uomini e Donne.

Questa convinzione cominciò a pervadere anche altri esponenti del parterre, sta di fatto che in molti cominciarono ad accusarlo. Ogni qualvolta si parlava di lui, infatti, in studio scoppiava sempre un grande caos. La situazione divenne così insostenibile al punto che il napoletano decise di abbandonare il programma, complice anche una difficile situazione familiare da dover gestire.

Cosa è emerso sulla coppia di Uomini e Donne

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, però, ha sempre affascinato molto Roberta Di Padua. A distanza di un bel po’ di tempo, infatti, pare che tra i due sia tornato il sereno. I due si sono resi protagonisti di alcuni filmati su Instagram in cui sono apparsi sereni e sorridenti. Inoltre, hanno anche aggiunto di aver fatto la pace. Al momento, però, non è chiaro se questo ricongiungimento sia solamente in amicizia, oppure se tra i due ci sia qualcosa di più.

Nell’ultimo periodo, in effetti, la Di Padua era molto più serena e aveva lasciato intendere di aver cominciato a frequentare una persona, che si tratti proprio di Michele Dentice? Per il momento non ci sono altre informazioni a riguardo. Non ci resta che attendere per vedere come si comporterà Roberta con i suoi curiosi follower, che sicuramente in queste ore la staranno inondando di domande.