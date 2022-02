GF Vip, Nathaly e Delia prendono in giro Jessica su un problema di salute: web indignato (VIDEO)

Nella casa del GF Vip i concorrenti sono ormai giunti alla fase finale. Manca un mese alla fine del reality show, pertanto, l’esasperazione di alcuni è alle stelle. In queste ore, ad esempio, a rendersi protagoniste di uno scivolone piuttosto increscioso sono state Delia e Nathaly, le quali hanno preso in giro Jessica.

Per far in modo che il tempo trascorra in maniera un po’ più veloce e leggera, infatti, i protagonisti di questa edizione del reality show si sono cimentati in un gioco. La principessa, però, non vi ha potuto prendere parte a causa di un problema di salute, cosa che ha generato l’ilarità della Duran e della Caldonazzo.

Il problema di salute di Jessica

Durante il fine settimana, i concorrenti del GF Vip spesso si cimentano in giochi divertenti per poter creare qualche dinamica e far passare il tempo più velocemente. Nel corso della giornata di ieri, i protagonisti si sono cimentati in un simpatico gioco con i biscotti Mikado. Purtroppo, però, la Selassiè non ha potuto partecipare, in quanto, non avrebbe potuto mangiarli. Il motivo risiede nel fatto che la ragazza è celiaca, pertanto, non può ingerire alimenti che contengono il glutine.

Stando a quanto emerso da un video che sta facendo il giro del web, però, di questa condizione di Jessica si sarebbero prese gioco Nataly e Delia. Nella clip in questione, infatti, si vedono le tue donne intente a prendere in giro la loro compagna d’avventura ironizzando sul fatto che si fosse dovuta esimere dalla prova. Le due si sono semplicemente limitate a riderci su, tuttavia, c’è chi non ha apprezzato questo comportamento.

La presa in giro di Delia e Nathaly

Sul web, infatti, in molti si sono schierati dalla parte di Jessica, reputando il comportamento di Delia e di Nathaly assolutamente incomprensibile. Prendere in giro una persona per un problema di salute è una cosa davvero ignobile secondo il punto di vista di molti telespettatori del programma. Ad ogni modo, le due donne sembrano non essersi pentite del loro poco tatto mostrato nei confronti della principessa.

Dopo aver fatto dell’ironia sulla vicenda, infatti, non si sono minimamente scusate o confrontate con lei. La se la si, chiaramente, al momento e ignara del comportamento assunto dalle sue coinquiline. Per tale ragione, non ci resta che attendere per vedere come reagirà nel caso in cui dovesse essere messa al corrente nel corso della prossima puntata.