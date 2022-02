Uomini e Donne, incidente per Andrea Nicole e Ciprian: “Ci hanno sequestrato…” (FOTO)

Una delle coppie più discusse di Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian, ha subito un grave incidente in queste ore. I due si trovano attualmente a Parigi per trascorrere insieme la festa di San Valentino.

Tutto sembrava perfetto, sta di fatto che nessuno dei due si aspettava di trovarsi in una circostanza davvero incresciosa, fino al punto di essere addirittura sequestrati. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’incidente di Andrea Nicole e Ciprian

In queste ore, Andrea Nicole ha pubblicato su Instagram una foto in cui ha spiegato il tragico incidente che lei e Ciprian hanno vissuto a Parigi. I due si sono recati nella capitale della Francia per stare un po’ di tempo insieme, anche in occasione della festa degli innamorati. Su Instagram stavano condividendo foto in giro per la città. in cui sono apparsi felici e sereni. Ad un certo punto, però, è comparsa una foto inattesa. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha mostrato l’immagine di una folla di gente inferocita.

In seguito, poi, ha spiegato che cosa fosse accaduto ad entrambi. La protagonista ha spiegato di essersi trovata nel mezzo di una violenta rivolta, portata avanti da esponenti delle compagini No Vax, Anti-Macron, gillet gialli e rivoluzionari di ogni genere. Le persone in questione hanno fatto di tutto per creare sgomento allo scopo di tutelare le loro libertà e i loro diritti.

Come sta adesso l’ex coppia di Uomini e Donne

Nel caos, però, sono stati coinvolti anche alcuni turisti, che in quel momento si trovavano a Parigi per trascorrere le loro vacanze. Tra di loro c’erano anche Andrea Nicole e Ciprian, che si sono molto spaventati nel dover affrontare quest’incidente così inaspettato. Le gendarmerie del luogo, allo scopo di sedare la rissa, hanno sequestrato i due giovani e anche altre persone per evitare che fossero travolti dalle spinte e dai fumogeni.

Insomma, sono stati attimi di pura paura e terrore. Dopo aver vissuto quei momenti così concitati, Andrea Nicole è tornata sui social per raccontare l’accaduto. L’ex tronista ha detto di essere ancora molto provata e di provare un brivido nel ripensare a quegli orribili momenti vissuti. Per fortuna, però, non ci sono state conseguenze di nessun genere. Adesso, infatti, i due sono tornati a godersi la loro splendida vacanza insieme.