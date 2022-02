Uomini e Donne puntata del 15 febbraio: Gemma drastica, Matteo in difficoltà

Nella puntata di martedì 15 febbraio di Uomini e Donne continueremo ad assistere alle dinamiche che riguardano sia il trono classico sia quello over. Per quanto riguarda il primo, vedremo che Gemma arriverà a prendere una decisione piuttosto drastica,

In merito ai più giovani, invece, Matteo si troverà a vivere una situazione piuttosto incresciosa. Nello specifico, vedremo che le sue due corteggiatrici andranno via. Che decisione prenderà il tronista?

Gemma prende una decisione drastica a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 15 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Gemma si troverà nuovamente al centro dell’attenzione. La dama ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere del parterre, tuttavia, le cose non sono sembrate andare molto bene. Proprio per tale ragione, nella puntata in questione la donna dovrebbe interrompere categoricamente la loro conoscenza. La decisione, chiaramente, verrà commentata anche dagli opinionisti e specie Tina Cipollari non sarà affatto clemente con la dama torinese.

Ad ogni modo, dopo un dibattito piuttosto acceso e lungo, per la donna scenderà un nuovo corteggiatore. La protagonista lo lascerà parlare e dirà di essere intenzionata ad intraprendere la sua conoscenza. Tra Ida e Alessandro, invece, tutto procederà per il meglio. I due stanno continuando a frequentarsi e, a quanto pare, sta nascendo qualcosa di importante tra loro.

Matteo in confusione nella puntata del 15 febbraio

La cosa genererà un po’ di turbamento in particolare in Diego. L’ex di Ida, infatti, non potrà fare a meno di intervenire e di intavolare una discussione piuttosto accesa con il nuovo spasimante della Platano. I due discuteranno in maniera così animata da doverli “dividere”. Al trono classico, invece, nella puntata del 15 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Matteo sarà molto provato. Il ragazzo nella scorsa puntata ha discusso sia con Denise sia con Federica.

Entrambe hanno deciso di abbandonare lo studio e il tronista ha deciso di seguire solo Federica. Nella puntata di oggi, dunque, dovremmo vedere cosa è accaduto tra loro dietro le quinte. Ad ogni modo, tornati in studio, Matteo apprenderà che le sue corteggiatrici hanno deciso di non presentarsi. Questo lo manderà in totale confusione. Maria De Filippi gli darà il tempo per riflettere sul suo percorso. Vuole continuare la conoscenza delle due o desidera far arrivare nuove corteggiatrici? Lo scopriremo presto.