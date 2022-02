GF Vip, Jessica e Lulù cantano la canzone di Barbara D’Urso a Delia: ecco cosa vuol dire

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip sono stati davvero molti gli avvenimenti degni di nota. Tra di essi c’è stato un momento in cui Jessica e Lulù hanno sbottato contro Delia cantando una canzone in cui è stata citata Barbara D’Urso.

Il pubblico da casa è rimasto basito dinanzi questo siparietto, sta di fatto che in molti hanno accusato le due principesse di essersi rese davvero ridicole. Ma che significato ha quel brano? Scopriamo cosa è emerso.

Jessica e Lulù cantano la canzone di Barbara D’Urso contro Delia

Ad un certo punto della puntata di ieri del GF Vip, Jessica e Lulù hanno dedicato a Delia la canzone di Barbara D’Urso. Tutto è nato a seguito di un diverbio molto acceso che c’è stato tra la maggiore delle Selassiè e la Duran. Quest’ultima si è molto avvicinata a Barù in questa settimana, dandogli anche un bacio sulle labbra. Questo ha infastidito Jessica, la quale prova un interesse per lo chef. Le due, dunque, hanno cominciato a discutere animatamente durante la messa in onda.

Improvvisamente, però, le due principesse hanno cominciato ad intonare una canzone e Jessica ha alzato la voce ed ha indicato la Duran mentre cantava. Nel brano in questione si parla di relazioni sentimentali inventate solamente per andare ospiti da Barbara D’Urso e avere un po’ di visibilità. Anche se il nome di Delia non è mai stato fatto, il riferimento è stato palese, anche perché la Selassiè senior l’ha indicata più volte. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

Il significato del brano e la lite post puntata

La canzone di Barbara D’Urso che Jessica e Lulù hanno cantato contro Delia rappresenta una presa in giro verso la Duran. Le due principesse, infatti, non credono al rapporto tra la modella e Alex Belli. Proprio per tale ragione, hanno accusato la loro coinquilina di inscenare teatrini solo per visibilità. Ad ogni modo, la discussione ha preso dei toni molto accesa al punto che Lulù ha accusato anche la sua interlocutrice di averle dato delle “botte” sulla gamba.

Pertanto, la ragazza si è alzata dal divano ed ha cominciato a sbraitare contro la modella. Gli animi sono rimasti piuttosto infuocati anche dopo la puntata. La Duran, infatti, ha provato ad avere un confronto con le due principesse, ma non ha ottenuto alcun risultato. In questi giorni, dunque, ne vedremo certamente delle belle.