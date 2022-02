Alex manda messaggi in codice a Delia dopo la puntata del GF Vip: cosa le ha detto (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Alex Belli e Delia Duran si sono chiusi in camera da letto ed hanno cominciato a mandarsi dei messaggi in codice. Il concorrente è tornato in casa mettendo in atto l’ennesimo colpo di scena.

Il suo ritorno ha generato subito parecchio sgomento per molti concorrenti, ma il suo ingresso sembra avere uno scopo ben preciso. L’attore ha provato a farglielo capire a Delia che, tuttavia, non ha potuto fare a meno di mostrarsi confusa.

I messaggi in codice di Alex Belli

La soap opera continua. Dopo il ritorno in casa di Alex, lo show è pronto per volgere alla sua parte conclusiva. L’attore, infatti, è tornato tra i concorrenti con gran fracasso, ma tutto sembra essere il risultato di un piano studiato perfettamente a tavolino. Queste sono le ipotesi di molti telespettatori e anche di numerosi concorrenti. A convincere sempre di più di questo è lo stesso Alex Belli che, infatti, dopo la puntata di ieri del GF Vip, ha cominciato a mandare messaggi in codice a Delia Duran.

Il protagonista ha chiamato in disparte la sua donna ed ha provato a tranquillizzarla esortandola a godersi questi momenti in quanto è in finale. In seguito, poi, ha cominciato a dire frasi piuttosto ambigue. Nello specifico, le ha detto di essere andata in “over booking”. Dopo aver pronunciato questa frase, poi, si è allontanato facendo capire di aver già parlato abbastanza.

La reazione confusa di Delia Duran

In merito ai tweet pubblicati sui social in questo periodo, poi, Belli ha fatto capire alla sua donna che potrebbe essersi trattato di una strategia. A tal proposito, l’ha guardata più volte fisso negli occhi e le ha detto di svegliarsi e di capire. Dopo aver pronunciato questi messaggi in codice, Alex e Delia si sono guardati attorno per capire se ci fosse qualcuno e se le telecamere li stessero inquadrando.

Ad ogni modo, la Duran è apparsa piuttosto confusa dinanzi il comportamento del suo uomo, tuttavia, le sue parole sono servite a calmarla lievemente. In seguito, poi, i due hanno parlato dell’avvicinamento tra Delia e Barù e Alex ha detto di capire, in quanto lui stesso si è reso protagonista di comportamenti discutibili con Soleil, tuttavia, la donna non dovrebbe oltrepassare un certo limite.