Carlo Pietropoli reagisce all’annuncio della ex Cecilia Zagarrigo incinta: clip esilarante (VIDEO)

Nel giorno di San Valentino, Cecilia Zagarrigo ha annunciato di essere incinta e il suo ex Carlo Pietropoli fai mediatamente replicato. Il giovane ha registrato dei video su Instagram in cui ha parlato dell’evento.

In molti, però, lo hanno accusato di essere un po’ invidioso di quello che è accaduto alla sua ex compagna. Il protagonista non si è tirato indietro ed ha replicato anche a queste critiche. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

La reazione di Carlo Pietropoli alla gravidanza di Cecilia Zagarrigo

Cecilia Zagarrigo è incinta del suo nuovo compagno Moreno e il suo ex Carlo Pietropoli ha commentato il lieto evento. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram in cui ha ufficializzato quello che molti stavano ipotizzando da diversi giorni, ovvero, la gravidanza. Molti sono stati i fan che hanno gioito per il lieto evento ed hanno voluto mandare messaggi di auguri e congratulazioni alla ragazza.

Lo stesso ha voluto fare anche Carlo, tuttavia, il suo particolare intervento è stato male interpretato e parecchio criticato. Pietropoli, infatti, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha lanciato un appello a tutte le sue fan. Nello specifico, l’ex tronista ha esortato tutte le donne che desiderano avere un figlio a contattarlo in privato per fidanzarsi con lui per qualche settimana. Trascorso tale tempo, poi, È scientificamente provato che le ragazze in questione incontrino l’uomo della loro vita e mettano su famiglia. (Continua dopo il video)

Polemica sul web per il video di Carlo

L’ironia adoperata da Carlo Pietropoli per commentare la gravidanza di Cecilia Zagarrigo, però, ha generato un bel po’ di sgomento. In molti, infatti, lo hanno accusato di essere geloso di quanto accaduto alla sua ex. Non sono mancati i commenti in cui gli haters lo hanno accusato di “rosicare”. Lui, però, ha risposto a queste critiche senza problemi.

Il giovane, infatti, ci ha tenuto a precisare di aver fatto solamente dell’ironia. Il suo intento non era certamente quello di issare una polemica, specie in un momento così bello e particolare per la sua ex. Carlo, infatti, ha chiosato il suo intervento dicendo di essere felice per quanto accaduto alla donna e per quanto accaduto a tutte le sue precedenti ex. Il giovane, infine, a concluso dicendo di essere giunto alla consapevolezza di essere lui il vero caso umano.