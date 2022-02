Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 febbraio: Flora fa un passo falso con Dante

Le anticipazioni della puntata del 17 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Flora si renderà protagonista di un madornale errore con Dante. La donna, infatti, si lascerà scappare una confidenza che non gli avrebbe dovuto assolutamente rivelare.

Per quanto riguarda Ezio e Gloria, invece, tra i due ci sarà un clima sempre più disteso e sereno e la loro intesa diventerà sempre più forte. Che il matrimonio rimandato con Veronica, in realtà, verrà definitivamente cancellato? Scopriamo che cosa accadrà.

Anticipazioni 17 febbraio: Umberto sulle tracce di Adelaide

Nel corso della puntata del 17 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Sandro continuerà nella sua impresa di riconquistare Tina. Il protagonista troverà proprio in sua moglie l’ispirazione per il brano del musicarello. Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora si risveglierà dopo la notte di passione trascorsa con Umberto. Al suo risveglio, però, si troverà a fare i conti con una scoperta inattesa. Il commendatore, infatti, non si troverà più accanto a lei.

Umberto si sveglierà di buon ora per mettersi subito alla ricerca di Adelaide. La donna continua ad essere sparita nel nulla e Guarnieri sembrerà più deciso che mai a ritrovarla. A tal proposito, andrà subito a cercarla. Riuscirà a trovarla finalmente? Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire. Flora, nel frattempo, si preparerà per recarsi al circolo e in tale luogo farà un incontro inaspettato.

Il passo falso di Flora al Paradiso delle signore

La donna, infatti, si imbatterà inconsapevolmente in Dante Romagnoli. I due intavoleranno una chiacchierata quando, ad un certo punto, la protagonista si farà scappare qualcosa di troppo. Nello specifico, nell’episodio del 17 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Flora rivelerà a Dante dell’esistenza di un certo documento che attesterebbe il coinvolgimento dei Guarnieri nella morte di suo padre Achille.

Questa notizia, chiaramente, farà subito drizzare le antenne a Dante, il quale si metterà alla ricerca di tale documento. Il protagonista sarà disposto a tutto pur di avere in mano qualcosa per vendicarsi di Umberto. Su di un altro versante, infine, vedremo che le cose tra Ezio e Gloria andranno sempre meglio. Dopo aver vissuto insieme il momento del travaglio di una donna, tra i due si verrà a creare un’intesa sempre più importante. Che il matrimonio tra Colombo e Veronica sia definitivamente da cancellare? Lo scopriremo presto.