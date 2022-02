Oroscopo 16 febbraio 2022: opportunità per Leone, Acquario genuini

Secondo l’oroscopo del 16 febbraio, i nati sotto il segno dell’Ariete devono fare attenzione alle provocazioni. Gli Acquario sono molto buoni, mentre i Sagittario devono guardare di più dentro di sé.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo potrebbe essere molto semplice cedere alle provocazioni. Sia dal punto di vista sentimentale sia professionale potreste essere tentati a compiere gesti o prendere decisioni che normalmente non prendereste.

Toro. Non siate troppo severi con voi stessi. Anche quando le cose sembrano non quadrare e non andare per il verso giusto, c’è sempre una soluzione, basta semplicemente cercare più a fondo. In amore dovete essere audaci.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 16 febbraio 2022 vi invita a non essere troppo rancorosi. In amore è importante mettere da parte l’orgoglio se necessario. Dal punto di vista professionale, invece, non dovete essere distratti.

Cancro. Sul lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni, pertanto, è importante essere sempre in allerta. In amore, invece, questo è un periodo piuttosto sereno, pertanto, godetevelo più che potete.

Leone. I nati sotto questo segno devono prepararsi a cogliere al volo delle nuove opportunità. Cercate di tenere gli occhi ben aperti. Dal punto di vista sentimentale, invece, imparate a giocare a carte scoperte.

Vergine. Se ci sono delle situazioni in sospeso, risolvete le quanto prima. In amore gli ultimi giorni sono stati un po’ difficile, tuttavia, a partire da oggi ci sarà un netto miglioramento.

Previsioni 16 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Aprite gli occhi e cercate di essere un po’ più lungimiranti, almeno dal punto di vista professionale. In amore, invece, potete tranquillamente vivere alla giornata un po’ di più e godervi la presenza delle persone che amate

Scorpione. Pian piano tutti i nodi stanno venendo al pettine. Sia dal punto di vista professionale sia sentimentale è necessario fare un po’ di ordine. Cercate di cogliere al volo le occasioni che si presenteranno presto sul vostro cammino.

Sagittario. Non dimenticate mai il vostro valore e quanto valete. Anche se la vita spesso vi mette alla prova, voi trovate le certezze e la forza dentro voi stessi. Nel lavoro siate fieri e tranquilli e tutto andrà per il verso giusto.

Capricorno. Occhi aperti Per quanto riguarda la sfera professionale. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, o semplicemente avete desiderio di cambiare il vostro status, non dovete fare altro che guardarvi intorno in maniera più approfondita.

Acquario. Caratterialmente siete delle persone piuttosto oneste e genuine. Difficilmente riuscite a stare troppo a lungo in situazioni piuttosto complesse. In ambito sentimentale, invece, dovete essere audaci.

Pesci. Fate attenzione ai nemici e ancor di più ai vostri amici. Oggi mi sentite un po’ fiacchi, pertanto, è il caso di ritagliarsi un po’ di tempo per riflettere e per fare chiarezza nella vostra mente e nel vostro cuore.