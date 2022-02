Lite tra Delia e Alex al GF Vip, lei lo spiazza: “Barù è un giocattolo, ma con Antonio…”

L’ingresso nella casa del GF Vip di Alex Belli ha destabilizzato parecchio il clima, sta di fatto che, in men che non si dica, lui e Delia si sono resi protagonisti di una lite piuttosto animata. La mattina successiva al suo ritorno in casa, infatti, i due hanno deciso di lasciarsi andare ad un nuovo momento di confronto.

In tale occasione, hanno esternato i loro pensieri e i loro stati d’animo. Ad un certo punto, poi, la modella ha fatto delle confessioni inedite in merito al suo pensiero su Barù e su Antonio, Belli è rimasto incredulo.

Cosa pensa davvero Delia di Barù

Dopo un momento di riavvicinamento tra Alex e Delia, questa mattina i due si sono cimentati in una lite piuttosto accesa nella casa del GF Vip. La coppia si è lasciata andare ad un momento di confronto e la Duran ha ammesso delle cose inaspettate. Nello specifico, la modella ha ammesso di aver vissuto un momento di sbandamento durante le sue settimane di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Questo l’ha spinta ad avvicinarsi ad alcuni uomini.

Il primo con il quale ha avuto un certo feeling è stato Barù. Tuttavia, nel corso del confronto con Alex, la Duran ha specificato che lui lo reputa solamente un giocattolo. Queste parole, chiaramente, non faranno piacere al diretto interessato il quale è stato paragonato ad un oggetto con il quale divertirsi. Successivamente, però, la modella ha fatto delle confessioni che hanno lasciato senza parole il suo compagno.

Lite tra la Duran e Alex: lei ammette di provare qualcosa per Antonio

Delia, infatti, durante la lite con Alex, ha ammesso che, mentre con Barù è sempre stato tutto un gioco, lo stesso non può dirsi per quello che ha provato con Antonio. Con lui, infatti, la situazione è completamente diversa, in quanto tra i due si è venuta a creare una sintonia e una complicità fortissime. Antonio è stato in grado di donare a Delia quell’equilibrio e quella stabilità che aveva perso a causa di tutto quello che le ha fatto vivere Alex.

Per tale ragione, la protagonista ha ammesso di provare una forte attrazione fisica per il giovane. Dinanzi queste ammissioni, Alex non ha potuto fare a meno di rimanere basito. L’attore ha detto alla sua donna che lo stato d’animo in cui adesso lei riversa è disastroso e completamente distruttivo. Delia ha risposto dicendo che se è così è proprio a causa di tutto quello che lui le ha fatto vivere.