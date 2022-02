Uomini e Donne puntata del 16 febbraio: Pinuccia e Alessandro show, altra lite accesa

Mercoledì 16 febbraio andrà in onda nuovamente Uomini e Donne, con un nuovo appuntamento. La precedente puntata si è conclusa con Alessandro e Pinuccia seduti al centro dello studio pronti per intavolare una discussione molto accesa.

Le anticipazioni della puntata in questione, però, rivelano che questo non sarà l’unico dibattito degno di nota. In tale occasione, infatti, assisteremo anche ad un altro esilarante colpo di scena. Vediamo tutto nel dettaglio.

Lite tra Alessandro e Pinuccia nella puntata del 16 febbraio

Nella puntata del 16 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Alessandro e Pinuccia avranno il dibattito che non sono riusciti ad avere nella messa in onda di ieri. Il cavaliere ha detto di essere rimasto molto male per il comportamento assunto dalla signora che sta frequentando, per tale motivo è scoppiato quasi in lacrime. La padrona di casa lo ha invitato a calmarsi e poi gli ha chiesto anche di uscire per chiarire la vicenda dietro le quinte. La dama, però, non ne ha voluto sapere, pertanto, è entrata in studio come una furia.

Oggi, dunque, vedremo in che modo risponderà a tono al suo interlocutore e gli spoiler ci anticipano che non mancheranno fuochi e fiamme. Questa, però, non sarà l’unica discussione. Anche Ida e Alessandro siederanno al centro dello studio e cominceranno a parlare del loro rapporto. Tra loro le cose procederanno divinamente, tuttavia, questa situazione indispettirà Diego.

Rissa sfiorata e uscita di scena a Uomini e Donne

L’ex di Ida, infatti, interverrà nella discussione e comincerà ad attaccare Alessandro. Tra i due nascerà una discussione così accesa al punto che sarà necessario l’intervento dei presenti in studio per sedare la rissa sfiorata. Nella puntata del 16 febbraio di Uomini e Donne, però, vedremo anche che si parlerà di Massimiliano e Nadia. Tra i due la conoscenza proseguirà a gonfie vele, che siano pronti ad andare via?

Biagio, invece, sta frequentando una dama del parterre femminile che, tuttavia, nella puntata in questione deciderà di interrompere la sua conoscenza. Al trono classico, invece, ci sarà una grande batosta per Matteo. Il ragazzo scoprirà che nessuna delle sue corteggiatrici si è presentata in puntata. Questo, chiaramente, gli creerà molto sgomento, al punto che deciderà di andare via anche lui. Maria lo inviterà a riflettere sul da farsi in modo da capire se vuole continuare con loro o guardarsi attorno con nuove corteggiatrici.