Cecilia Zagarrigo rompe il silenzio dopo l’annuncio della gravidanza: “Periodo delicato, ci sono stati stro….” (VIDEO)

Cecilia Zagarrigo ha da poco annunciato di essere in dolce attesa, ma la notizia sulla gravidanza è sopraggiunta dopo un po’ di tempo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha preferito mantenere il segreto per diversi mesi in quanto essi si sono rivelati piuttosto delicati.

Adesso che il peggio è passato, però, ha finalmente svelato tutto ed ha registrato anche dei video in cui ha parlato di alcuni imprevisti che le sono accaduti. Vediamo tutto quello che ha ammesso ai suoi fan.

Cecilia parla dei difficili momenti della gravidanza

In questi giorni Cecilia Zagarrigo ha confermato la notizia inerente la gravidanza. La ragazza è incinta di Moreno, il suo attuale compagno, e non potrebbe essere più felice di così. I primi mesi, però, sono stati piuttosto complicati. Attraverso le Instagram Stories, infatti, la protagonista ha spiegato tutto ed ha rivelato anche i motivi che l’hanno spinta a tenere segreta la cosa. Cecilia ha detto che il suo ginecologo l’ha esortata al riposo assoluto, pertanto, durante i primi mesi non ha fatto assolutamente nulla.

In tale periodo lei e Moreno si sono anche trasferiti, ma lei non ha potuto muovere un dito per aiutare il suo compagno. Tra le IG Stories, però, per non far capire ai fan di essere in dolce attesa, ha finto di essere piuttosto stanca proprio a causa del trasloco. La giovane si è scusata per questa piccola bugia, tuttavia, è certa che le persone che le vogliono bene capiranno sicuramente le sue ragioni.

Gravi insulti contro la Zagarrigo

Nel corso dei video in cui ha parlato della gravidanza, però, Cecilia Zagarrigo ha anche raccontato degli episodi piuttosto incresciosi. In particolare, ha detto che, in questo periodo, è chiaramente ingrassata. Seppur abbia fatto di tutto per nasconderlo ai fan, in molti se ne sono accorti. Alcuni avevano capito che potesse essere incinta, ma altri ne hanno approfittato per muoverle degli insulti davvero pessimi.

Alcune persone le hanno dato dell’obesa ed hanno fatto commenti decisamente poco carini sulle sue gambe. Ebbene, ora che ha raccontato la verità, Cecilia ha mandato a quel paese queste persone cos’ cattive ed ha detto di non dare nessuna importanza alle critiche. Adesso ha un bebè nella sua pancia, pertanto, potrebbe anche ingrassare moltissimo, per lei non farebbe nessuna differenza.