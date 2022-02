GF Vip, Manila prova ad incastrare Miriana: “Ci siamo messe d’accordo, ci siamo guardate” (VIDEO)

La finale del GF Vip è, ormai, alle porte e questo sta generando un po’ di tensioni all’interno della casa, anche Manila e Miriana, infatti, hanno avuto un momento di confronto. Le due donne si sono molto avvicinate in questo periodo, specie da quando la Nazzaro ha rotto il tridente formato da lei, Soleil e Katia.

Ad ogni modo, l’ex Miss Italia si è resa protagonista di un dibattito davvero molto interessante proprio con la Trevisan. In tale occasione ha svelato una strategia che le due donne avrebbero messo in atto.

Miriana svela la strategia sua e di Miriana al GF Vip

Nella casa del GF Vip, Miriana e Manila si sono lasciate andare ad una conversazione davvero molto interessante. Durante la messa in onda della puntata di lunedì scorso, i concorrenti hanno avuto la possibilità di scegliere il secondo candidato alla finale. Tra i nomi più votati c’è stato quello di Lulù Selassiè. Sia Miriana sia Manila hanno optato per la principessa ritenendo che sia la persona più idonea ad avere questo riconoscimento.

Tuttavia, nei giorni successivi, le tue donne sopracitate si sono lasciate scappare qualcosa di troppo in merito a questa situazione. La Nazzaro, infatti, ha svelato che lei e la Trevisan si siano messe d’accordo sul nome da fare durante la puntata. I telespettatori più attenti, ormai, sapranno che questo è severamente vietato dal regolamento del programma.

La replica della Trevisan alle insinuazioni della Nazzaro

Anche i concorrenti ne sono perfettamente consapevoli, tuttavia, In diverse occasioni si sono resi protagonisti di questa infrazione. Ad ogni modo, durante il confronto al GF Vip, Miriam ha fatto di tutto per smentire la sua amica Manila. La donna, infatti, sia immediatamente dissociata dalle insinuazioni fate dalla sua interlocutrice. Allo scopo di rendere ancora più credibile la sua versione dei fatti, però, Manila ha aggiunto altri dettagli.

Nello specifico, la showgirl ha svelato che lei e Miriana si siano guardate e fisso negli occhi nel momento in cui Alfonso ha detto che i concorrenti avrebbero dovuto scegliere una candidata alla finale. L’ex di Pago, allora, si è giustificata dicendo di aver ricambiato il suo sguardo, tuttavia, ha negato categoricamente di aver dato luogo ad un qualunque tipo di accordo. Il pubblico è schierato in due. Da un lato c’è chi crede che in Manila stia provando ad “incastrare” la sua coinquilina, mentre dall’altro c’è chi crede che Miriana stiamo provando ad “insabbiare” la cosa.