Clarissa Selassiè asfalta Delia Duran: “Mi vergogno, l’Italia vede tutto…” (FOTO)

In queste ore Clarissa Selassiè si è resa protagonista di un commento davvero velenoso contro Delia Duran. La principessa ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha attaccato pesantemente la compagna di Alex Belli.

La ragazza ha detto di essere rimasta molto male del comportamento assunto dalla donna all’interno della casa. Inizialmente si era schierata dalla sua parte per solidarietà femminile, ma adesso ha cambiato completamente idea. Vediamo per quale ragione.

Lo sfogo di Clarissa contro Delia

Clarissa Selassiè non ha affatto apprezzato il comportamento che Delia Duran sta assumendo in casa, specie con le sue sorelle. Di recente, infatti, la compagna di Alex e Jessica si sono molto allontanate in quanto la prima ha cominciato a riversare le sue attenzioni su Barù. Questo ha scatenato un conflitto tra le due protagoniste, le quali hanno cominciato a dirsene di tutti i colori. Sulla vicenda non ha potuto fare a meno di esprimere la sua opinione anche Clarissa.

Quest’ultima ha detto di essere basita dal comportamento di Delia. Inizialmente l’aveva difesa, in quanto dispiaciuta per il modo in cui era stata trattata da Belli. La ragazza credeva che la modella fosse una donna solidale con le altre donne, tuttavia, in breve tempo si è dovuta ricredere. La principessa, infatti, ha accusato la prima finalista di questa edizione del GF Vip di essere una persona davvero pessima.

L’avvertimento della Selassiè contro la Duran

Nel corso dello sfogo contro Delia Duran, Clarissa Selassiè ha detto di provare vergogna per quanto accaduto. Vedere sua sorella così attaccata e mortificata, senza che nessuno prendesse le sue difese, è stata una cosa orribile. Ad ogni modo la protagonista dello sfogo ci ha tenuto a fare un avvertimento a Delia e non solo. La giovane ha invitato tutti i suoi ex compagni d’avventura a prestare molta attenzione anche quando parlano alle spalle di qualcuno.

Le telecamere del GF Vip sono ovunque, pertanto, l’Italia sa perfettamente tutto quello che viene detto o fatto in casa. Proprio per questo, la Duran e gli altri farebbero bene a prestare maggiore attenzione ai loro comportamenti. Delia, al momento, è ignara di questo pesante attacco. Tuttavia, è molto probabile che nella puntata di giovedì prossimo verrà messa al corrente da Alfonso Signorini e commenterà tali dichiarazioni.