Alessandro Basciano fa uno strano gesto scaramantico nella casa del GF Vip: ecco che vuol dire (VIDEO)

Gli attenti telespettatori del GF Vip si sono resi conto del fatto che Alessandro Basciano pare abbia preso l’abitudine a fare uno strano gesto scaramantico. Per chi non è superstizioso, la cosa potrebbe sembrare piuttosto bizzarra.

Tuttavia, chi conosce perfettamente le “regole” della buona e della cattiva sorte, è in grado di interpretare in maniera corretta il suo comportamento. Scopriamo, dunque, che cosa ha fatto il concorrente del reality show e, soprattutto, perché.

Qual è il gesto scaramantico di Alessandro Basciano e il significato

Come tutti i telespettatori sapranno, Alessandro Basciano è napoletano e da buon meridionale non poteva non rendersi protagonista di qualche simpatico gesto scaramantico. I fan del programma, infatti, hanno notato che il concorrente, solitamente quando cucina, prende il sale e ne getta un pizzico sia dietro la spalla destra sia dietro quella sinistra. Il protagonista lo fa in maniera rapida e veloce, nella speranza che nessuno si accorga di questa sua pratica.

Ma che cosa vorrà dire questo gesto? Di solito, soprattutto al sud, questo gesto sta ad indicare la volontà di ripararsi dal cosiddetto “malocchio”. Gettarsi il sale alle spalle, infatti, dovrebbe servire per allontanare le sciagure e per vivere una vita più serena e tranquilla, lontano dalle malelingue. (Continua dopo il video)

Perché il concorrente del GF Vip lo fa?

Questo gesto scaramantico di cui si è reso protagonista Alessandro Basciano dovrebbe servire ad impedire che le “maledizioni” mosse da altre persone possano colpire il diretto interessato. Ad ogni modo, una volta chiarito quale sia il suo significato, sorge spontanea un’altra domanda, per quale motivo lo ha fatto? Cosa starebbe spingendo Alessandro a credere di avere bisogno di questi “riti” per proteggersi?

Al momento questo non è chiaro. Non si sa se il protagonista lo faccia come gesto abitudinario oppure se lo fa in riferimento a qualcuno. Ricordiamo che non è la prima volta che nella casa del GF Vip si parla di sfortuna o di malocchio. Anche in passato è capitato che concorrenti accusassero alcuni coinquilini di portare sfortuna. Esemplare fu, ad esempio, la quasi rissa tra Valeria Marina e Antonella Elia di qualche edizione fa, quando la prima accusò la seconda di portare sfiga. A tal proposito, innalzava il crocifisso ogni volta che incrociava la sua coinquilina in casa. Sarà un caso simile anche questa volta?