Il Paradiso delle signore trama 18 febbraio: Salvo fa la proposta ad Anna, Fiorenza s’intrufola a villa Guarnieri

Un venerdì davvero ricco di colpi di scena al Paradiso delle signore, nella puntata del 18 febbraio, infatti, ci saranno diversi avvenimenti degni di nota. Il primo riguarderà la proposta di matrimonio che Salvatore farà ad Anna.

In secondo luogo, poi, vedremo che Fiorenza riuscirà ad introdursi a villa Guarnieri senza il loro permesso e verrà in possesso di un documento molto importante. Gemma, intanto, sarà pervasa dai sensi di colpa.

La proposta di Salvatore ad Anna al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 18 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma verrà a conoscenza del fatto che le nozze tra sua madre ed Ezio sono state annullate. La giovane è consapevole che questo sia accaduto soprattutto a causa della lettera minatoria ricevuta da Gloria, pertanto, sarà sempre più decisa a confessare la verità al suo patrigno. Veronica, nel frattempo, si renderà conto del fatto che sua figlia le stia nascondendo qualcosa, tuttavia, non riuscirà a comprendere di che cosa si tratti.

Su di un altro versante, poi, vedremo che a fronte di un amore che pare si stia sgretolando, ce ne sarà un altro pronto a decollare. Salvatore, infatti, mostrerà ad Anna la nuova casa dove ha intenzione di andare a vivere con lei. Questa, però, non sarà l’unica sorpresa che ha in serbo per lei. Il ragazzo, infatti, deciderà anche di cimentarsi nella fatidica proposta di matrimonio. Come reagirà Anna? Accetterà di sposare il suo fidanzato?

Trama 18 febbraio: la scoperta di Fiorenza

Nel frattempo, a villa Guarnieri accadrà qualcosa di inaspettato nel corso della puntata del 18 febbraio del Paradiso delle signore. Fiorenza, infatti, riuscirà ad introdursi nella casa di Umberto e Adelaide e verrà in possesso della lettera che il commendatore ha scritto a Flora. Al suo interno sono contenuti anche degli accenni al coinvolgimento della famiglia Guarnieri rispetto alla morte di Achille Ravasi.

Fiorenza, allora, deciderà di approfittare di questa cosa e di informare Dante di tutto quello che ha scoperto. A questo punto, Romagnoli avrà il coltello dalla parte del manico e avrà tutte le carte in regola per poter sferrare il colpo decisivo per distruggere Umberto. Infine, nella puntata di venerdì vedremo che Umberto attirerà Tina al Paradiso di sera con una scusa. Per lei, in realtà, c’è una sorpresa. Sandro, infatti, lo aspetta al grande magazzino, ma lei non lo sa.