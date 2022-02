Oroscopo 17 febbraio 2022: Vergine a un bivio, Pesci senza scrupoli

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 17 febbraio, i nati sotto il segno del Toro devono prestare attenzione ad una decisione da prendere a breve, così come i Vergine. I Bilancia, invece, sono un po’ giù di corda.

Oroscopo da Ariete a Vergine.

Ariete. Meglio non essere troppo pretenziosi in questo momento. Se ci sono delle cose che non vi piacciono, è il caso di valutare attentamente prima di dire o fare cose delle quali potreste pentirvi molto presto.

Toro. Attenti alle decisioni che dovrete prendere tra oggi e domani. Siete un po’ vulnerabili e questo vi potrebbe spingere a desiderare cose che, in realtà, non volete davvero. L’Oroscopo del 17 febbraio vi esorta a ragionare attentamente.

Gemelli. In amore è un periodo di risposte. Se provate qualcosa per qualcuno e non glielo avete ancora detto, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Dal punto di vista del lavoro, invece, siate più sicuri di voi.

Cancro. Oggi vi sentite un po’ confusi. La mattinata potrebbe cominciate un po’ a rilento, ma le cose dovrebbero migliorare nel pomeriggio. Aspettate prima di trarre delle conclusioni, l’apparenza talvolta inganna.

Leone. Siete sempre sul piede di guerra in questo periodo e questo potrebbe portare alla nascita di qualche spiacevole conflitto. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, cercate di voler imporre a tutti i costi il vostro punto di vista.

Vergine. I nati sotto questo segno si troveranno a dover prendere una decisione molto importante. Che riguardi la vostra sfera privata o quella professionale, la cosa importante è valutare attentamente i pro e i contro.

Previsioni 17 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Oggi vi sentite un po’ giù di corda, forse perché sentite un po’ troppo la mancanza di una persona cara. Cercate di recuperare trascorrendo del tempo con le persone che vi fanno stare bene.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 17 febbraio vi invitano ad andare oltre la copertina e a guardare oltre, specie quando si tratta di persone. Allargate i vostri orizzonti, sia in amore sia nel lavoro.

Sagittario. Una sorpresa inaspettata potrebbe cambiare il corso di questa giornata. Se siete tesi per qualcosa, non vi preoccupare, con l’aiuto delle persone care anche le questioni più difficili si alleggeriscono.

Capricorno. Non tenetevi tutto dentro. Se avete un problema, di qualunque natura e genere, non esitate a parlarne con una persona fidata. Dal punto di vista professionale, invece, siete un po’ impazienti e frettolosi, attenzione.

Acquario. Giornata abbastanza tranquilla per i nati sotto questo segno. Se ci sono delle questioni in sospeso, meglio risolverle entro questo venerdì. Lasciate il fine settimana libero per stare con le persone che amate e per rilassarvi.

Pesci. In questo periodo siete senza scrupoli, soprattutto sul lavoro. La tolleranza vi ha abbandonato e certe volte è meglio così. Essere troppo buoni, infatti, può essere frainteso e qualcuno potrebbe prendere il sopravvento.