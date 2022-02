Clarissa Selassiè spiazza su sua sorella Jessica: “Le piace il pise**o”, abbiamo una collezione di vibr…” (FOTO)

In queste ore, Clarissa Selassiè è stata un vero fiume in piena su Instagram ed ha fatto delle rivelazioni inedite, e decisamente piccanti, su sua sorella Jessica. La ragazza si è concessa un momento di chiacchiere con i suoi fan durante il quale ha risposto a svariate curiosità.

Tra di esse, però, ce ne sono state molte riferite alla vita sessuale di sua sorella Jessica. La più piccola delle principesse non ha risparmiato parole davvero inaspettate. Scopriamo che cosa ha detto.

Le confessioni piccanti si Clarissa su Jessica

Molti telespettatori del GF Vip stanno prendendo spesso in giro Jessica per la sua pazza voglia di trovare un uomo durante la sua esperienza all’interno del reality show. Malgrado questo suo spasmodico desiderio, però, la giovane proprio non riesce a coronare il suo sogno, pertanto, spesso viene derisa. Proprio in queste ore, alcuni spettatori hanno contattato Clarissa Selassiè facendole delle domande piuttosto spinte riferite a sua sorella.

In particolar modo, un utente ha esortato l’unica eliminata delle principesse ad acquistare un vibr***re per sua sorella in modo da reprimere i suoi istinti e da placare i suoi desideri. Clarissa non si è minimamente offesa per queste insinuazioni, sta di fatto che ha risposto in maniera piuttosto spinta dicendo che tutte e tre a casa hanno una collezione intera di tali oggetti, pertanto, non hanno bisogno di nient’altro. Come se non bastasse, però, è arrivata anche un’altra domanda spinta.

La Selassiè si è fidanzata? La foto spinta

Un altro follower, infatti, ha chiesto a Clarissa Selassiè se a sua sorella Jessica piacesse il “pise**o”. Anche la risposta a questa domanda è stata decisamente esilarante. Nello specifico, la giovane ha detto che, ormai, esso piace a tutti, quindi, anche sua sorella ne va matta. Dopo aver parlato della vita erotica di sua sorella, però, Clarissa ha risposto anche a qualche altra domanda riferita a se stessa.

Nello specifico, un altro utente le ha chiesto se, al momento, nella sua vita c’è un uomo. Ebbene, lei ha risposto pubblicando una foto spiazzante scattata in un bagno. In tale luogo si vede Jessica di spalle, intenta a fare la doccia, mentre nello specchio c’è l’immagine di un ragazzo, ma non si vede il volto. A corredo di tale scatto, la giovane ha detto che, finalmente, ha conosciuto una persona che reputa un uomo con la U maiuscola, tuttavia, è ancora troppo presto per sbilanciarsi.