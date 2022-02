Denise insulta Maria De Filippi, lei lo scopre e l’asfalta in puntata a Uomini e Donne (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi si è resa protagonista di una scenata piuttosto imbarazzante per Denise. L’ex corteggiatrice di Matteo ha deciso di non tornare più in trasmissione dopo quello che è accaduto nella precedente puntata.

Prima di uscire definitivamente di scena, però, si è messa in contatto con la sorella di Matteo, rendendosi protagonista di frasi offensive verso la conduttrice e la redazione. La sorella del tronista ha contattato lo staff della De Filippi ed ha dato il consenso a divulgare tali messaggi.

Maria legge le accuse che Denise le ha rivolto

Mercoledì 16 febbraio è andato in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La puntata in questione è stata molto animata da una lettera che ha letto Maria De Filippi riferita a Denise. Durante la precedente registrazione, la ragazza ha deciso di andare via a causa delle insinuazioni inerenti il suo possibile interesse per Armando. Dopo quell’episodio, si è messa in contatto con la sorella di Matteo nella speranza di spiegare la sua posizione. Nel farlo, però, ha attaccato la redazione e la conduttrice del programma.

La sorella del tronista ha deciso di informare lo staff della De Filippi di tutto ed ha anche autorizzato la presentatrice a rivelare in puntata il contenuto della conversazione intercorsa con Denise. A quel punto, allora, Maria ha detto che l’ex corteggiatrice l’ha accusata di essere stata lei la causa della fine della loro conoscenza in quanto ha impedito al tronista di andare a riprenderla fuori dallo studio.

Denise dà la colpa alla redazione e alla De Filippi

In secondo luogo, poi, Maria De Filippi ha detto che Denise ha infamato anche la redazione, dicendo che sono stati gli autori ad architettare tutto il teatrino della scorsa puntata in quanto quell’audio incriminato faceva scalpore in puntata. Successivamente, poi, ha anche aggiunto che la ragazza ha dichiarato di aver mandato a quel paese Armando, tuttavia, la redazione ha deciso di non mandare in onda quella parte, ma di trasmettere solo ciò che gli faceva più comodo.

La conduttrice, chiaramente, ha respinto tutte queste accuse dicendo che nessuno fosse in possesso dei filmati di cui ha parlato Denise. Inoltre, ha chiesto a Matteo se anche lui reputa che sia colpa sua se la loro conoscenza sia giunta al termine e Ranieri chiaramente ha negato. In seguito, gli ha chiesto cosa volesse fare e, notando la confusione nei suoi occhi, gli ha dato tutto il tempo per riflettere.