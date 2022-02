Uomini e Donne anticipazioni 17 febbraio: Biagio show, Massimiliano e Nadia ancora insieme

Giovedì 17 febbraio su Canale 5 ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Nel corso di tale appuntamento assisteremo ad alcune dinamiche molto accese che riguarderanno il trono over.

In particolar modo, si presterà attenzione a Biagio e alla sua nuova conoscenza del parte femminile. Inoltre, saranno chiamati al centro dello studio anche Massimiliano e Nadia, i quali racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro. Vediamo tutto quello che accadrà.

Anticipazioni 17 febbraio: lite tra Biagio e una dama

Le anticipazioni della puntata del 17 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiederà a Biagio di accomodarsi a centro studio. Quando c’è di mezzo il cavaliere napoletano, le discussioni e le polemiche sono assicurate. In una precedente occasione, infatti, il cavaliere si è duramente scontrato con Armando, al punto da arrivare quasi alle mani. Nella messa in onda di oggi, invece, vedremo a che punto è giunta la conoscenza con una dama del parterre.

I due si stanno frequentando da un po’ di giorni, tuttavia, nella puntata odierna vedremo che la dama deciderà di porre fine alla loro conoscenza. La donna paleserà di non sentirsi particolarmente coinvolta dal cavaliere, pertanto, preferirà non uscire più con lui. Questo, chiaramente, darà spazio a nuove discussioni e pungenti scontri.

Nadia e Massimiliano sempre più presi a Uomini e Donne

Successivamente, poi, la conduttrice chiamerà al centro dello studio Nadia e Massimiliano. Tra i due le cose sembreranno procedere davvero a gonfie vele. Nella puntata del 17 febbraio di Uomini e Donne, infatti, tra i due sembreranno esserci tutti i presupposti per poter abbandonare la trasmissione insieme. Tuttavia, questa decisione non verrà ancora presa. Per quanto concerne il trono classico, invece, nella puntata di oggi non si parlerà di Matteo, il quale continuerà ad essere fuori dallo studio.

Al centro dell’attenzione, però, finirà nuovamente Luca il quale ha da poco conosciuto una nuova corteggiatrice che ha deciso di portare in esterna. Impuntata, dunque, vedremo che cosa sia accaduto tra i due. Le anticipazioni ci svelano che il tronista pare si è rimasto profondamente colpito dalla nuova arrivata. Di Eleonora, invece, si perderanno completamente le tracce. Per vedere nel dettaglio tutto quello che accadrà, non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.