Uomini e Donne, Matteo parla di Sophie e lancia una stoccata, poi va via: cosa è successo

I tutto il periodo di permanenza di Matteo Ranieri a Uomini e Donne mai era uscito fuori l’argomento Sophie Codefoni. Questo fino alla messa in onda di una puntata molto provante per il ragazzo.

Il giovane ha assistito allo sgretolamento totale del suo trono, pertanto, non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata alla sua ex. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.

Matteo molto provato a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Matteo ha lanciato una stoccata a Sophie. Il tutto è avvenuto verso la parte conclusiva della messa in onda, dopo che il ragazzo ha vissuto dei momenti molto concitati. Entrambe le sue corteggiatrici hanno deciso di andare via, pertanto, il protagonista si è trovato in trasmissione completamente da solo. In studio si è aperto un dibattito su entrambe e, mentre su Denise è stato piuttosto categorico, in quanto ha palesato di non volerla più rivedere, su Federica le cose sono andate in modo un po’ diverso.

In particolare, infatti, il tronista è rimasto molto male nel non vedere la ragazza in puntata. Tuttavia, non ha potuto esimersi dal lasciarsi andare ad uno sfogo. Il ragazzo è apparso piuttosto provato e, quasi con le lacrime agli occhi, ha detto di non aver affatto apprezzato il modo di affrontare il problema della sua corteggiatrice. In quel momento, poi, è arrivata la stoccata.

La stoccata a Sophie Codegoni

Matteo, infatti, ha detto che lui una ragazza che scappa di fronte ai problemi e poi lancia delle stoccate sui social l’ha già avuta, il riferimento è andato chiaramente all’ex tronista di Uomini e Donne Sophie. Durante la loro conoscenza, infatti, lei spesso pare si sia resa protagonista di comportamenti analoghi, al punto da spingere il ragazzo a mollare la presa. In studio, chiaramente, il pubblico si è unito in un caloroso applauso per il ragazzo.

Quest’ultimo, poi, dopo aver mollato quella bella frecciatina, ha deciso di uscire dallo studio, su invito della padrona di casa, e di andare a parlare con la redazione. Il suo stato d’animo era davvero a pezzi, pertanto, Maria De Filippi gli ha consigliato di prendersi del tempo e di riflettere su quella che sia la scelta più saggia da prendere per il suo percorso a Uomini e Donne.