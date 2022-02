Uomini e Donne spoiler, la redazione impedisce a Federica di tornare in studio: ecco i motivi

Mercoledì 16 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e alcuni spoiler sono già trapelati. Ci sono ancora poche notizie in merito, tuttavia, quello che è emerso è davvero degno di nota.

Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un vero e proprio disastro accaduto al trono di Matteo. Ebbene, le prime anticipazioni riguardano proprio lui e Federica. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Spoiler registrazione 16 febbraio Uomini e Donne

I telespettatori della trasmissione sono a conoscenza di quello che è accaduto al trono di Matteo. Il ragazzo nelle precedenti puntate ha assistito all’uscita di scena di entrambe le sue corteggiatrici. Nel corso della registrazione del 16 febbraio, però, ci sono state delle inaspettate novità. Nello specifico, stando allo spoiler fatto dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“, una delle due corteggiatrici ha deciso di tornare in studio, ma c’è stato un problema.

Nello specifico, a tornare alla base è stata Federica, la quale ha dichiarato di voler mettere da parte tutto quello che è accaduto nelle puntate precedenti, ed ha deciso di seguire il suo cuore. Un increscioso problema, però, le ha impedito di mettere piede all’interno dello studio. Stando a quanto emerso, infatti, la ragazza è rimasta dietro le quinte. Scopriamo per quale ragione.

Federica ritorna, ma c’è un problema

Gli spoiler rivelano che la redazione di Uomini e Donne abbia trattenuto Federica dietro le quinte dandole, probabilmente, la possibilità di parlare a distanza con il tronista. Il motivo? Federica aveva la febbre, per tale ragione, non ha potuto mettere piede all’interno dello studio. Ad ogni modo, i fan possono stare tranquilli, in quanto la ragazza ha effettuato diversi tamponi di controllo ed è certamente negativa al covid.

Tuttavia, le normative vigenti impediscono ad ogni persona di andare a lavoro, specie nell’ambito della televisione, con una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. Ad ogni modo, al di là di questo increscioso impedimento, la buona notizia è che tra i due pare sia tornato il sereno. Ora bisogna vedere se il tronista la sceglierà o se vorrà conoscere anche altre ragazze prima di prendere una decisione. Per le altre anticipazioni, invece, non sono ancora trapelate altre informazioni, pertanto, non ci resta che attendere per scoprire se usciranno in seguito.