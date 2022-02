GF Vip, Alex e Delia si chiudono in bagno per due ore: ecco cosa hanno registrato i microfoni (VIDEO)

In queste ore sta impazzando sul web un nuovo tormentone inerente il GF Vip che si chiama Alex e Delia bagno gate. Ebbene si, i due si sono letteralmente chiusi all’interno del bagno della casa per molto tempo.

Tale luogo è l’unico all’interno del quale i concorrenti non vengono ripresi e possono liberarsi dei microfoni. I due, dunque, hanno approfittato di questa cosa per scambiarsi qualche confidenza e non solo.

La confessione piccante di Delia a Alex

Da quando Alex è tornato nella casa, ormai si parla solo di lui e Delia e, in queste ore, la coppia si è resa protagonista di un comportamento alquanto ambiguo nel bagno della casa. In questi giorni, i due si stanno molto confrontando. Alcune volte litigano, mentre altre sembrano essersi finalmente riappacificati. Ebbene, proprio durante questa seconda fase, è accaduto qualcosa di inaspettato. Delia si è lasciata scappare qualche commento piccante con il suo uomo.

Nello specifico, gli ha detto di avere una voglia matta di andare a letto con lui. Quest’ultimo ha reagito sorridendo e poi ha ammesso di essersene accorto. Ad ogni modo, poco dopo questa confessione, tra i due c’è stato un episodio alquanto particolare. Nello specifico, i due sono andati nel bagno e sono rimasti chiusi in tale luogo per moltissimo tempo, c’è addirittura chi ipotizza siano passate delle ore.

Cosa è accaduto nel bagno del GF Vip

Ad ogni modo, le telecamere del GF Vip non possono riprendere nel bagno, tuttavia, i microfoni sono comunque riusciti a captare qualcosa di quello che stesse succedendo tra Alex e Delia. In particolare, si sono sentiti dei rumori strani, come se l’apparecchiatura elettronica stesse strusciando sui vestiti. Ad un certo punto, poi, si è anche sentito un sussurro pronunciato dalla Duran.

Quest’ultima pare abbia detto al suo uomo un “non posso”. Al momento, chiaramente, non ci è possibile decifrare con esattezza a che cosa fosse riferito. Tuttavia, la maggior parte dei telespettatori ritiene che i due abbiano avuto un rapporto intimo all’interno del bagno della casa. Altri, invece, sono fautori di un’altra teoria. C’è anche chi ha ipotizzato che i due possano aver architettato tutto questo solo per creare altro sgomento e per issare una nuova polemica di cui, solo loro, sono chiaramente i protagonisti. Quale sarà la verità?