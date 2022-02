Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan, altro pessimo scivolone: “Le brucerei i capelli…” (VIDEO)

Katia Ricciarelli si è resa protagonista di un altro commento decisamente poco carino pronunciato ai danni di Miriana Trevisan. La concorrente si è lasciata andare ad un momento di confidenze con Soleil Sorge.

In tale occasione, le due donne stavano parlando dei comportamenti di alcune compagne d’avventura quando, improvvisamente, hanno cominciato a dire frasi davvero molto gravi contro l’ex di Pago. Vediamo cosa è successo.

La grave frase di Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan

Non è certamente la prima volta che Katia Ricciarelli si rende protagonista di parole molto pesanti contro alcuni compagni d’avventura e stavolta nel suo mirino ci è finita Miriana Trevisan. Tra le due donne non c’è mai stata molta sintonia, sin dal primo momento, ma con il passare del tempo, la situazione sta diventando sempre più ingestibile. Durante una sessione di chiacchiere con Soleil, infatti, la lirica ha cominciato a sparlare della showgirl criticando la maniera in cui è solita sedersi.

Successivamente, poi, ha detto di non sopportare neppure il modo in cui porta i capelli. Proprio a tal proposito, ha sbottato dicendo che, se potesse, glieli brucerebbe. Dinanzi questa frase così pesante, la Sorge è scoppiata a ridere e si è trovata d’accordo con la sua compagna d’avventura. A tal proposito, la ragazza ha anche aggiunto che, in effetti, la showgirl dovrebbe proprio darsi una sistemata alla chioma e ripulirla dalle extension.

La reazione di Soleil Sorge e del pubblico da casa

Le parole di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge contro Miriana Trevisan hanno indignato profondamente il pubblico da casa. Sul web, infatti, stanno circolando numerosi video in cui i telespettatori richiedono, a gran voce, l’immediata eliminazione di Katia dal programma. Questo, però, non è accaduto in passato per cose ancora più gravi, pertanto, certamente non accadrà neppure in questa circostanza.

Ad ogni modo, gli spettatori più attenti ci hanno tenuto a levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Nello specifico, Soleil ha tanto criticato i capelli di Miriana quando, in realtà, anche i suoi dovrebbero essere rivisti. Su Instagram, infatti, in molti stanno condividendo delle immagini in cui si vedono le ciocche di extension che, a quanto pare, anche la Sorge indossa. Pertanto, viene spontaneo domandarsi da quale pulpito stia provenendo la predica. In ogni caso, non ci resta che attendere per vedere in che modo reagirà la Trevisan.