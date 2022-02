Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 febbraio: Gemma confessa tutto, incarico per Stefania

Nel corso della puntata di lunedì 21 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gemma prenderà coraggio e confesserà tutto ad Ezio. Questa presa di posizione servirà ad intenerire Colombo e a far tornare il sereno tra lui e Veronica?

Intanto, Sandro crederà di essere finalmente riuscito a fare di nuovo breccia nel cuore di Tina, ma la donna continuerà a fare di tutto per mostrarsi decisa. Per quanto riguarda Fiorenza, invece, la donna proseguirà a tramare il suo piano insieme a Dante.

Gemma confessa la verità ad Ezio al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 21 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Sandro sarà piuttosto felice, in quanto si convincerà di aver riconquistato Tina con la canzone che le ha fatto ascoltare a sorpresa. Successivamente, poi, vedremo che Gemma arriverà a prendere una decisione molto dura ma necessaria. La ragazza, infatti, rivelerà come stiano realmente le cose in merito alla lettera intimidatoria ricevuta da Gloria. Questa novità spingerà Ezio a vedere con occhi diversi Veronica.

A casa Colombo, infatti, dopo un bel po’ di tempo, tornerà finalmente a respirarsi un clima sereno e disteso. Su di un altro versante, poi, vedremo che Fiorenza continuerà con la sua strategia finalizzata a colpire Umberto. Dopo le recenti informazioni di cui è venuta in possesso, la donna si sentirà ancora più forte. Dante, dal canto suo, procederà nel corteggiamento di Beatrice.

Grande occasione per Stefania nella puntata del 21 febbraio

La donna comincerà a lasciarsi andare un po’ di più con l’ex amante di Marta, in quanto è assolutamente ignara di quello che lui stia nascondendo e delle reali intenzioni che lo stanno spingendo ad avvicinarsi. Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 21 febbraio, vedremo che per Stefania si presenterà un’occasione davvero imperdibile. Vittorio, infatti, chiederà alla Venere di scrivere un articolo molto importante legato ai diritti delle donne.

Tina, dal canto suo, proverà in tutti i modi a mostrarsi ferma e determinata anche nei confronti di Sandro, tuttavia, il brano che l’uomo le ha fatto ascoltare l’ha emozionata parecchio. Pertanto, i due non potranno fare a meno che trovare un punto d’incontro che renderà molto felice Sandro. Recalcati, però, vorrebbe che lo cantasse senza che Orlando richiedesse i diritti. Proprio grazie a questa presa di posizione, i loro rapporti prenderanno una direzione completamente differente.