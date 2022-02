Oroscopo 18 febbraio 2022: Ariete in forma, Bilancia tornano in carreggiata

Le previsioni dell’oroscopo del 18 febbraio annunciano ai Vergine l0inizio di un periodo ricco di opportunità. I Toro devono andare avanti per la loro strada, mentre i Bilancia possono ricominciare.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata comincerà in forma smagliante per i nati sotto questo segno. Meglio approfittare di questo momento di energia per mettere a posto tutte le faccende in sospeso che di solito tendete a rimandare.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 18 febbraio vi invitano a continuare ad andare avanti per la vostra strada. In amore è importante non perdere di vista i vostri desideri, mentre sul lavoro potrebbero arrivare delle novità.

Gemelli. Approfittate dell’energia che contraddistinguerà questa giornata per sbrigare quante più faccende possibili. In amore ci sarà un’intesa particolare con i segni di fuoco, ma attenti a non bruciarvi.

Cancro. Siete particolarmente inclini ad aiutare il prossimo, pertanto, circondatevi solo di persone dall’animo buono. Il rischio che qualcuno si approfitti della vostra bontà potrebbe essere altissimo, quindi, siate attenti.

Leone. In amore è meglio non esporsi troppo in questo periodo. Se ci sono delle faccende in sospeso da risolvere, forse è il caso di rivederle. Approfittate di questo fine settimana per mettere un po’ a posto tutti i conti.

Vergine. Tutti i nodi vengono al pettine, quindi, non vi resta che avere fede e pazienza. Cercate di non fidarvi di tutti, imparate a selezionare le persone in maniera un po’ più accurata. Sul lavoro si sta aprendo un periodo pieno di opportunità.

Previsioni 18 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo aver vissuto qualche momento no dal punto di vista delle relazioni, a partire da oggi ci sarà un netto miglioramento. Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni, sempre e comunque.

Scorpione. L’Oroscopo del 18 febbraio vi invita ad avere sempre il coraggio di dire la vostra opinione. Siate diplomatici e non traete conclusioni in maniera troppo affrettata. In amore dovete essere più pazienti e tolleranti.

Sagittario. La mattinata potrebbe cominciare con un bel po’ di cose da fare. Ad ogni modo, non temete, riuscirete sicuramente a fare tutto se vi impegnerete. Concludete tutto entro oggi in modo da riuscire a godervi un po’ il week-end.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda le emozioni. In questo periodo state guadagnando la vostra autostima e la cosa gioverà sicuramente sia nella vostra vita privata sia in quella professionale.

Acquario. Abbiate il coraggio di prendere delle decisioni, seppur difficili e controverse che siano. Meglio essere chiari sin dal primo momento, piuttosto che creare delle false speranze e illusioni nelle persone che vi circondano.

Pesci. Siete particolarmente audaci in questo periodo. Questo è un gran bene in amore. Sul lavoro, però, cercate anche di capire quale sia il momento più opportuno per chiamarsi fuori e per restare in disparte.