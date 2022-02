Uomini e Donne spoiler puntata 18 febbraio: lite accesa tra Tina e Gemma, Sara prende una decisione

Venerdì 18 febbraio assisteremo ad una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che si comincerà dal trono over, in quanto dovrebbe andare in onda la prima parte della puntata registrata il 10 febbraio.

Al centro dello studio, dunque, siederà Gemma, la quale ha accettato di conoscere un nuovo cavaliere. Sara, invece, arriverà a prendere una decisione importante, mentre per Matteo ci saranno delle novità.

Forte lite tra Gemma e Tina a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di venerdì 18 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Gemma siederà al centro dello studio. La donna racconterà come sia andata l’esterna con il nuovo cavaliere che è sceso per corteggiarla nella precedente puntata. Quando i due cominceranno a parlare, però, Tina non potrà fare a meno di intervenire. Nello specifico, la Cipollari accuserà la sua “rivale” di essere falsa e di smetterla di accettare sempre tutti i cavalieri, anche quando non le interessano affatto.

Le due donne discuteranno in maniera piuttosto animata. Ad un certo punto, poi, la Galgani non potrà che avallare il ragionamento dell’opinionista. A tal proposito, dirà che, effettivamente, non nutre un interesse per l’uomo in questione, pertanto, deciderà di eliminarlo. A fronte di una donna che proprio non riuscirà a trovare l’amore, ce ne saranno due che, invece, sembreranno averlo trovato.

Amori sbocciati e ritorni nella puntata del 18 febbraio

Loro sono Ida e Nadia, le quali stanno frequentando rispettivamente Alessandro e Massimiliano. Queste due coppie saranno davvero in sintonia, pertanto, per loro potrebbe essere piuttosto vicino il momento nel quale decideranno di andare via. Restando sempre in tema di trono over, nella puntata del 18 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Sara deciderà di interrompere la conoscenza con Giovanni.

Secondo il punto di vista della dama, lui è ancora interessato a Daniela. Al trono classico, invece, Matteo farà un annuncio. Il ragazzo ha vissuto momenti molto concitati nel corso della precedente messa in onda in quanto entrambe le sue corteggiatrici erano andate via. Nella puntata di oggi, però, dirà di non voler più conoscere Denise, per tale ragione non andrà a riprenderla. In merito a Federica, invece, tra i due ci sarà un chiarimento. La ragazza, infatti, deciderà di tornare e di mettere le cose a posto con il tronista. I due, infatti, concluderanno il loro momento di chiarimento con un ballo.