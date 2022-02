Alessandro Basciano punito dal GF Vip, lui reagisce male dopo la puntata: “Me ne vado…” (VIDEO)

Nel corso della diretta di giovedì 17 febbraio del GF Vip Alessandro Basciano è stato punito dalla produzione del programma per alcuni atteggiamenti assunti in questi giorni. Alfonso Signorini è stato piuttosto duro nei suoi confronti.

Proprio per tale ragione, il giovane non ha affatto gradito il modo in cui è stato trattato, in virtù di questo, dopo la messa in onda ha avuto uno sfogo. Il ragazzo pare abbia deciso di abbandonare il reality show volontariamente.

Alessandro punito dal GF Vip

La puntata di ieri è stata estremamente movimentata per Alessandro Basciano in quanto il ragazzo è stato punito dal GF Vip, Alfonso ha mostrato uno sfogo dei giorni passati piuttosto violento del giovane, il quale ha sbottato soprattutto contro Alex e Sophie. In puntata, poi, il protagonista ha provato a far prevalere le sue ragioni, tuttavia, il conduttore e le opinioniste non hanno molto apprezzato il suo non ammettere di aver sbagliato. Alessandro, infatti, è convinto di non aver fatto nulla di esagerato.

Dopo la strigliata, poi, è arrivato il provvedimento disciplinare. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è andato in nomination di ufficio e si dovrà scontrare con Nathaly Caldonazzo, Barù e Kabir Bedi. A quanto pare, però, il giovane non ha affatto preso di buon grado questa notizia, sta di fatto che dopo la puntata si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto acceso.

Basciano reagisce male e vuole andar via

Alessandro Basciano, infatti, ritiene di essere stato punito ingiustamente dalla produzione del GF Vip. Secondo il suo punto di vista, il suo sfogo contro Alex e Sophie, sarebbe stato giustificato dal fatto che si è sentito deriso e umiliato. Post puntata, infatti, il ragazzo ha chiesto delle informazioni a Manila circa le eventuali penali da pagare nel caso di uscita anticipata.

Manila gli ha chiesto per quale ragione stesse chiedendo queste cose e Basciano ha replicato dicendo di voler andar via. La Nazzaro lo ha esortato a riflettere e gli ha detto che non deve andare assolutamente da nessuna parte. Alessandro, però, è sembrato irremovibile, in quanto ha detto di essersi sentito trattato troppo male in puntata, pertanto, non vuole più continuare. Nel frattempo cosa avrà pensato di fare il giovane? La notte gli avrà portato consiglio o resterà fermo sulla sua decisione?