Il Paradiso delle signore spoiler 22 febbraio: Vittorio furioso con Dante

Gli spoiler della puntata del 22 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Tina potrebbe essere pronta per cantare la canzone di Sandro. Agnese, invece, si troverà a dover raccontare alla sua famiglia la spiazzante verità che riguarda suo figlio Rocco.

Nel frattempo, Vittorio scoprirà quello che sta accadendo davvero tra Dante e Beatrice e non potrà fare a meno di accogliere in maniera del tutto negativa la faccenda. Fiorenza, invece, darà una proposta a Flora.

Agnese racconterà la verità su Rocco nella puntata del 22 febbraio

Nel corso della puntata del 22 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Sandro proporrà a sua moglie Tina di cantare la canzone scritta da lui. Questa potrebbe essere una grande opportunità per la cantante, nonché un’enorme soddisfazione per Sandro, ma Tina accetterà? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Intanto, Agnese farà ritorno a Milano e non potrà esimersi dal raccontare ai suoi figli la verità su Rocco.

Il giovane ha conosciuto una nuova ragazza, del quale si è perdutamente innamorato. Questo, chiaramente, metterà a serio rischio il matrimonio con Maria. Quest’ultima, dal canto suo, continuerà ad essere ignara di tutto, pertanto, la batosta che potrebbe ricevere è davvero fortissima. La ragazza, infatti, sarà convinta che tutto stia procedendo secondo i piani, sta di fatto che proseguirà con i lavori del suo abito da sposa. Nel frattempo, al grande magazzino ci sarà grosso fermento per alcune decisioni politiche prese in questo periodo.

Vittorio furioso con Dante al Paradiso delle signore

In particolare, al Paradiso delle signore, nella puntata del 22 febbraio, si parlerà della legge sulle donne che, chiaramente, andrà a modificare completamente il ruolo della figura femminile nella società. Il fulcro del dibattito sarà proprio l’articolo scritto da Stefania. Su di un altro fronte, poi, vedremo che Vittorio si renderà conto del fatto che tra Dante e Beatrice si sia venuto a creare un rapporto molto più che professionale. Tra i due c’è un’intesa sentimentale.

Conti non potrà fare a meno di reagire in modo del tutto impulsivo e contrario a questa notizia. Intanto, Fiorenza continuerà con il suo piano per incastrare Umberto. La donna esorterà Flavia a chiedere a sua figlia Ludovica di entrare a far parte del loro affare. In questo modo, la fanciulla avrà la possibilità di stare maggiormente vicino a Torrebruna, che già in precedenza ha palesato il suo interesse per la compagna di Marcello.