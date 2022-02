Oroscopo 19 febbraio 2022: Toro determinati, Scorpione pieni di risorse

Le previsioni dell’oroscopo del 19 febbraio esortano i nati sotto il segno dello Scorpione ad essere un po’ più flessibili. Gli Ariete sono fortunati nel lavoro, mentre i Capricorno potrebbero fare di meglio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, tenete gli occhi ben aperti in quanto potrebbero presentarsi sul vostro cammino delle nuove opportunità. In amore siate un po’ più sicuri di voi.

Toro. Se c’è una cosa che i nati sotto questo segno sono sicuramente in grado di fare è essere determinati. Difficilmente vi arrendete dinanzi gli ostacoli, anche quelli più insormontabili. Non siate troppo rigidi, se è necessario cambiare idea, non abbiate paura di farlo.

Gemelli. Siate più istintivi. Fate prevalere di meno la ragione, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Le previsioni dell’oroscopo del 19 febbraio vi invitano a prendere l’iniziativa. Nel lavoro, invece, cercate di non lasciare trasparire troppo le vostre emozioni.

Cancro. Non sapete di chi potete fidarvi. In questo periodo siete un po’ confusi. Nel dubbio, cercate di mantenere uno schieramento neutrale, soprattutto dal punto di vista professionale. Mantenete un profilo basso e intervenire nelle discussioni solo se interpellati.

Leone. Giornata interessante sul fronte delle relazioni. Ci sono delle novità in arrivo, soprattutto per i single. Dal punto di vista professionale, invece, è importante mettersi in gioco e non arrendersi al primo ostacolo.

Vergine. Se avete avuto una discussione di recente, forse è il caso di lasciarvele alle spalle. La vita è troppo breve per appigliarsi ad ogni piccolo problema. In ambito professionale, invece, è importante mantenere un profilo alto.

Previsioni 19 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cecate di essere cauti sia in amore sia nel lavoro. Chi sta affrontando un periodo di transizione importante dovrebbe riflettere prima di prendere decisioni affrettate. Le stelle sono un po’ altalenanti, pertanto, meglio non esporsi troppo.

Scorpione. I nati sotto questo segno sono pieni di risorse. Ci sono molte cose in sospeso da mettere in chiaro. Sia in amore sia in amicizia cercate di essere un po’ più onesti e sinceri. Sul lavoro dovete ingoiare qualche rospo, come tutti.

Sagittario. Prendetevi cura dei vostri affetti e della vostra famiglia. L’Oroscopo del 19 febbraio vi invita a rilassarvi un po’ di più. Approfittate del fine settimana per dedicarvi un po’ di più anche alla cura di voi stessi.

Capricorno. La giornata potrebbe cominciare in modo un po’ fiacco. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario fare un po’ di ordine. Evitate le distrazioni e cercate di portare a termine gli obiettivi che vi siete prefissati senza fare troppi giri di parole.

Acquario. Non siate troppo irruenti con le persone che vi circondano. Chi non la pensa come voi non deve essere considerato un nemico necessariamente. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, meglio circondarsi di amici che di nemici.

Pesci. Ad ogni problema c’è una soluzione, per tale ragione, non disperate. In ambito sentimentale ricordatevi di non trascurare le persone a cui tenete. Sul lavoro è importante essere precisi, soprattutto con questa Luna opposta.