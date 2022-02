Oroscopo 20 febbraio 2022, classifica: Gemelli in ribasso, Sagittario più incisivi

Le previsioni dell’oroscopo del 20 febbraio esortano i nati sotto il segno del Capricorno a non dare nulla per scontato. I Gemelli sono in ribasso, mentre i Toro devono recuperare terreno sul lavoro.

Oroscopo primi sei segni del 20 febbraio

1 Ariete. Prima posizione per i nati sotto questo segno, che in questi giorni si trovano all’apice della solarità. Circondatevi di persone altrettanto solari, in modo da non perdere questa lucentezza. Anche sul lavoro siete audaci.

2 Scorpione. L’oroscopo del giorno 20 febbraio vi invita a vivere questa domenica in totale relax. Dedicatevi alle persone care e non pensate al lavoro, almeno per un giorno. In amore è importante mostrarsi premurosi e attenti.

3 Capricorno. Spesso tendete a dare delle cose per scontate, ma questa è una cosa che non andrebbe mai fatta. In questo periodo è importante essere onesti, anche a costo di sembrare di dire cose scontate. Buon momento per il lavoro.

4 Sagittario. Cercate di essere più decisi e incisivi sul lavoro. Essere troppo buoni potrebbe portare gli altri a prendere il sopravvento. Imponete le vostre idee e non permettete a nessuno di lasciarvele calpestare. Anche in amore dovete essere sicuri di voi.

5 Cancro. Non opponetevi al destino. Nella vita esistono eventi che devono necessariamente accadere, voi non potete fare altro che accettare le cose così come sono. In amore vi trovate molto in sintonia con i nati sotto i segni d’acqua.

6 Acquario. Approfittate di questa domenica per mettere a posto un po’ di scartoffie in modo da fare ordine sia nel vostro spazio, sia nella vostra mente. Talvolta riordinare potrebbe essere un modo per fare chiarezza e per ritrovare se stessi.

Previsioni astrali ultime sei posizioni

7 Gemelli. Dopo aver vissuto dei giorni piuttosto positivi, oggi potreste essere un po’ giù di corda. Tiratevi su trascorrendo del tempo con le persone care o con quelle che sono in grado di farvi battere il cuore. Sul lavoro ci vuole intraprendenza.

8 Toro. Giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Siete un po’ indecisi sul da farsi, pertanto è meglio essere cauti. Se dovesse nascere qualche disguido in amore, cercate di affrontare con calma la situazione in modo da non prendere decisioni affrettate.

9 Pesci. Le previsioni dell’oroscopo del 20 febbraio esortano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più risoluti. Nella vita, purtroppo, accadono degli imprevisti, pertanto, la cosa importante è sapersi relazionare ed adattare.

10 Bilancia. La giornata potrebbe rivelarsi un po’ più impegnativa del previsto. Anche se è domenica potreste trovarvi a dover affrontare delle questioni un po’ incresciose. In famiglia potrebbe esserci qualche piccolo dissapore.

11 Vergine. Oggi non vi sentite molto in forma. Cercate di riposare un po’ e di trascorrere del tempo in compagnia delle persone che vi fanno stare bene. Dal punto di vista professionale, invece, la prossima settimana avrete un bel da fare.

12 Leone. Non siate troppo rigidi nel relazionarvi con gli altri. Le cose non sono necessariamente o bianche o nere, ma esistono moltissime sfumature. Imparate a coglierle e vedrete che riuscirete a godere molto di più di quello che vi circonda.