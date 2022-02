Oroscopo 21 febbraio 2022: Cancro più decisi, cambiamenti per Capricorno

Secondo l’oroscopo del 21 febbraio, i nati sotto il segno dei Pesci farebbero bene a restare un po’ in disparte. I Cancro sono più sicuri, mentre i Gemelli devono essere più esigenti sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata interessante per quanto riguarda il lavoro. Tendenzialmente siete affascinati dai giochi di potere, che spesso vi portano a prendere delle decisioni inaspettate. Sul fronte dei sentimenti, invece, è meglio mantenere un profilo più basso.

Toro. Chi ricopre un ruolo di responsabilità in ambito professionale potrebbe essere messo a dura prova. Le persone che vi circondano potrebbero non aspettare altro che un vostro passo falso. Dal punto di vista delle relazioni è importante mettersi in gioco.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 febbraio denotano una certa insicurezza su alcune decisioni che riguardano il vostro futuro. Dal punto di vista professionale dovete essere un po’ più esigenti, soprattutto da voi stessi.

Cancro. A partire da oggi acquisirete delle sicurezze maggiori, sia in ambito sentimentale sia professionale. Siete persone razionali, che di solito non amano perdersi in chiacchiere e, soprattutto, siete desiderosi di stabilità. Presto sarete accontentati.

Leone. Se c’è un problema, affrontatelo senza problemi. Rimandarlo non farà altro che renderlo sempre più complesso. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, è bene fare chiarezza se avete il piede in due scarpe. Il rischio di perdere tutto è altissimo.

Vergine. Non siate troppo severi con voi stessi. Se vi siete resi conto di aver commesso qualche errore, forse è il caso di fermarsi un attimo a riflettere. Tutti possono sbagliare, la cosa che conta è cercare di trarre qualche insegnamento.

Previsioni 21 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di non essere nervosi in amore. Anche se ci sono delle cose che non tollerate pienamente, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere su quello per cui vale davvero la pena lottare. In ambito professionale è importante essere imparziali.

Scorpione. L’oroscopo del 21 febbraio vi invita ad essere più riflessivi. Talvolta tendete a prendere delle decisioni spinti dall’impulso e questo potrebbe crearvi dei problemi. Dal punto di vista delle relazioni sentimentali, invece, siete molto passionali.

Sagittario. Amori in arrivo per voi. Chi è single e per tutto questo tempo non si è arreso, adesso potrebbe ricevere qualche bella sorpresa. La Luna è un po’ opposta, pertanto, prestate attenzione a ciò che direte o farete in quanto siete piuttosto lunatici.

Capricorno. Novità in arrivo per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 21 febbraio denota l’inizio di alcuni cambiamenti, anche radicali, che riguardano la vostra vita privata e la quella professionale. Il consiglio è quello di farvi trovare pronti a tutto.

Acquario. In amore state vivendo un periodo piuttosto tranquillo, ad ogni modo, non crogiolatevi sugli allori. Non commettete l’errore di dare cose o persone per scontate. Fate sempre di tutto per tenervi stretti gli amici, e forse ancor di più i nemici.

Pesci. Le stelle sono un po’ contrarie tra oggi e domani. Il consiglio è quello di restare in disparte e di non esporsi troppo. Talvolta è meglio restare un po’ in disparte in modo da evitare di incappare in qualche spiacevole delusione.