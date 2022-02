Malore per Lulù Selassiè al GF Vip: “Adesso viene la dottoressa a visitarmi, non sto bene” (VIDEO)

La mattinata al GF Vip non è cominciata certamente nel migliore dei modi per Lulù Selassiè, la quale ha avuto un malore. Questa notte, infatti, la giovane ha cominciato a manifestare alcuni problemi di cui, tuttavia, pare se ne siano infischiati tutti, compresa sua sorella.

All’indomani, dunque, la protagonista ha avuto un momento di sfogo in cui ha dichiarato di non stare affatto bene. La produzione ha deciso di non sottovalutare la questione mandando una persona in casa per visitarla.

Lulù ha un malore nella notte

Questa notte Lulù Selassiè ha avuto un malore nella casa del GF Vip. Stando a quanto emerso, pare che la ragazza abbia cominciato ad avere dei mal di pancia molto forti. Non riuscendo a sedare il dolore, la protagonista è corsa da sua sorella Jessica nella speranza di ricevere da lei un massaggio. Quest’ultima, però, si è rifiutata adducendo come motivazione il fatto che fosse stanca e assonnata. Il giorno successivo, dunque, Lulù si è molto sfogata.

La principessa, infatti, ha ammesso di aver trascorso una notte orribile a causa dei dolori molto forti all’addome. Il mancato aiuto di sua sorella, poi, non avrebbe fatto altro che acuire ancor di più le sue sofferenze. Jessica ha provato a farsi perdonare dando più peso al malessere di sua sorella. Quest’ultima, allora, ha detto di non sentirsi affatto bene, cosa che ha anche palesato alla regia del programma.

La Selassiè sbotta contro Jessica e il GF Vip interviene

Lo staff del GF Vip ha deciso di non soprassedere sulla faccenda ed ha deciso di mandare una dottoressa in casa per far visitare Lulù Selassiè e appurare la natura del suo malore. Ad una prima analisi della faccenda, pare che la ragazza abbia il colon gonfio e irritato. Questo sarebbe il motivo scatenante dei suoi dolori e del suo malessere. Ad ogni modo, malgrado l’interessamento di Jessica di questa mattina, la seconda finalista del GF Vip ha continuato a tenerle il broncio.

Nello specifico, la ragazza le ha rinfacciato di nona verla aiutata e di non esserle stata vicino, cosa che lei, invece, ha sempre fatto e avrebbe fatto anche in questa circostanza. Lulù, infatti, ha detto che lei c’è sempre se le sue sorelle stanno male, a qualunque ora del giorno e della notte, pertanto, avrebbe gradito di ricevere lo stesso trattamento.