GF Vip, dopo il bacio tra Soleil e Delia, Katia sbotta e pianifica una strategia (VIDEO)

Il week-end appena trascorso è stato davvero infuocato nella casa del GF Vip a causa di un bacio molto passionale scattato tra Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo mesi di guerre e di scontri, tra le due donne è scoppiata la passione.

Questo episodio, come era prevedibile, ha scatenato un bel po’ di polemiche sia dentro sia fuori la casa. In molti hanno sentito il bisogno di intervenire, pertanto, scopriamo qual è stata la reazione di Katia Ricciarelli.

Il bacio tra Soleil e Delia al GF Vip

Dopo il bacio tra Soleil e Delia, scattato durante una notte ad alto tasso alcolico nella casa del GF Vip, è scoppiato il caos. Le due donne stavano ballando quando, improvvisamente, complice sicuramente qualche bicchiere di vino odi troppo, si sono appartate sui gradini del giardino della casa e si sono date un bacio estremamente appassionato. La cosa ha sollevato non poche polemiche. La Sorge, infatti, ha avuto un confronto con una delle persone che le è stata sempre accanto, ovvero, Katia.

Anche quest’ultima, però, in questa circostanza ha sentito il bisogno di intervenire per attaccare la sua compagna d’avventura. Secondo la cantante lirica, quello che è accaduto lo scorso sabato è qualcosa di davvero esagerato e anche grave. Proprio per questo motivo, la donna ha esortato la sua coinquilina a non ridere di questa faccenda e a cercare di trovare una soluzione per difendersi.

La reazione di Katia Ricciarelli

La faccenda sicuramente sarà trattata in puntata, pertanto, è venuto spontaneo alle due donne pianificare una strategia sulle cose da dire. A quel punto, allora, Soleil ha dichiarato che durante la messa in onda del GF Vip attuerà la strategia del “non ricordo nulla” per commentare il bacio tra lei e Delia. La Sorge, infatti, ha detto ridendo che si sarebbe giustificata dando la colpa all’alcol e dicendo di non ricordare assolutamente nulla.

Katia, però, l’ha redarguita e l’ha esortata a non prendere con tutta questa leggerezza la faccenda. Ciò che è accaduto ha superato davvero il limite, per tale motivo, l’influencer non ci stava facendo una bella figura nell’ironizzare su di una questione così importante. Intanto, anche molti telespettatori sono rimasti basiti dinanzi agli ultimi accadimenti. Non ci resta che attendere per vedere come commenteranno la cosa le dirette interessate.