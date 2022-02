Il bacio tra Delia e Soleil ha distrutto il GF Vip, lo staff è nel caos: “Sono depravati è una mer…” (FOTO)

Dopo quello che è accaduto tra Delia e Soleil nella casa del GF Vip, il reality show è piombato nella bufera. In molti sul web hanno sentito il bisogno di commentare la vicenda esprimendo tutto il loro dissenso nei confronti, soprattutto, di chi manda in onda certi contenuti.

Tra i commenti più rigidi si sono fatti largo quelli dell’influencer Karina Cascella. Quest’ultima ha pubblicato dei commenti su Instagram davvero svilenti per il programma di Alfonso Signorini. Vediamo cosa ha detto.

Delia e Soleil perdono il controllo al GF Vip

Sabato scorso nella casa del GF Vip è stato introdotto un po’ di alcol e i concorrenti hanno cominciato a divertirsi in maniera piuttosto estrema, soprattutto Delia e Soleil. Tra le due, infatti, è scattato un bacio molto passionale che ha creato un bel po’ di scompiglio. Molti telespettatori, però, non hanno affatto apprezzato quanto accaduto, in quanto hanno reputato questo comportamento davvero esagerato da parte delle due donne.

La più indignata è stata Karina Cascella. Quest’ultima ha sbottato contro le due protagoniste e non solo. Nel suo mirino ci è finita soprattutto la produzione del reality show, che continua a mandare in onda contenuti del genere. Karina ha esordito pubblicando la foto del bacio che ha creato tanto scompiglio e poi ha commentato dicendo che quello fosse un esempio di grande eleganza, verità e dignità.

Lo sfogo di Karina Cascella

Le sue parole sono state chiaramente ironiche, sta di fatto che in seguito ha proseguito dicendo che il bacio tra Delia e Soleil nella casa del GF Vip non fosse affatto una manifestazione di amore libero. Secondo il suo punto di vista non rappresenta la bellezza dell’amore tra due donne, in quanto di amore non si tratta. A suo avviso, questi sono solo comportamenti di persone depravate, che non hanno nessun rispetto per gli altri e per se stessi.

Inoltre, secondo il suo pensiero, il GF Vip avrebbe mandato in onda anche un messaggio completamente sbagliato per i giovani in merito all’alcol. In questo modo, infatti, sta passando il concetto secondo cui per divertirsi sia necessario solamente bere. Infine, Karina ha chiosato il suo intervento dando la maggior parte delle colpe allo staff del programma che ha permesso la messa in onda di questo scempio.