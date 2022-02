Il Paradiso delle signore trama 23 febbraio: Adelaide ritorna, Rocco scrive una lettera a Maria

La trama della puntata del 23 febbraio del Paradiso delle signore è molto avvincente. In tale occasione assisteremo al ritorno trionfale di Adelaide. Dopo essere sparita per un bel po’ di tempo, la contessa farà finalmente ritorno a Milano e questo scombussolerà un po’ gli animi a villa Guarnieri.

Intanto, anche Rocco tornerà a farsi sentire con Maria. Il giovane le scriverà una lettera che, tuttavia, verrà reputata da sua madre alquanto fasulla. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Adelaide torna al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 23 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide tornerà a Milano. La contessa era sparita da un bel po’ di tempo a causa di tutte le scottanti verità saltate fuori sulla morte di Achille Ravasi. Ad ogni modo, la donna deciderà di tornare a casa e si preparerà, finalmente ad affrontare il magistrato. Il giorno della sua deposizione si avvicinerà, pertanto, il clima sarà piuttosto teso. Nel frattempo, Umberto sarà estremamente felice di rivedere la donna.

Proprio in virtù di questo, deciderà di parlare con Flora e di esortarla a dimenticare tutto quello che c’è stato tra loro. Il legame che unisce Umberto ad Adelaide è troppo forte per essere dimenticato così. Su di un altro versante, poi, vedremo che Irene verrà a conoscenza involontariamente della nuova frequentazione di Rocco. Questa scoperta, chiaramente la manderà in confusione.

Trama 23 febbraio: Rocco scrive una lettera a Maria

La giovane non saprà come comportarsi con Maria in quanto non saprà se sia il caso di raccontarle tutta la verità o se sia meglio continuare a tacere. Nel frattempo, Maria riceverà una lettera alquanto desiderata. Nella puntata del 23 febbraio del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Rocco le scriverà una missiva all’interno della quale adopererà parole molto confortanti. Agnese, però, nel momento in cui scoprirà quanto accaduto, non potrà fare a meno di dubitare di suo figlio e di credere che abbia raccontato solamente delle bugie.

Marco, intanto, rimarrà molto colpito dall’articolo che ha scritto Stefania in merito alle nuove leggi sulle donne. Il giovane si complimenterà con lei e alla cosa assisterà anche Gemma. Quest’ultima non potrà fare a meno di ingelosirsi profondamente di questa situazione. Anche Vittorio ne rimarrà colpito, sta di fatto che trarrà spunto dall’articolo per il nuovo numero del Paradiso Market. Tina, infine, accetterà di incidere la canzone di Sandro e lui sarà molto felice.