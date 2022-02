Alex Belli, a Mattino 5 una psicologa analizza il suo comportamento: ecco cosa fa “L’uomo Pavone”

Tra i personaggi più discussi di questo GF Vip c’è, sicuramente, Alex Belli, che nella puntata odierna di Mattino 5 è stato “analizzato” da una psicologa. Federica Panicucci ha chiesto ad una dottoressa ospite della sua trasmissione di trovare una motivazione ai comportamenti del protagonista.

La persona in questione ha, dunque, portato alla luce alcune dinamiche interessanti. Inoltre, è stata data un’interpretazione davvero soddisfacente in merito al bacio scoppiato tra Delia e Soleil.

La disamina di una psicologa a Mattino 5 sui comportamenti di Alex Belli

In molti si sono chiesti che cosa si celasse dietro i comportamenti bizzarri di Alex Belli e, nella puntata odierna di Mattino 5, una psicologa ha parlato della faccenda offrendo un contributo degno di nota. La dottoressa ha esordito dicendo che l’attore rappresenti quello che in gergo medico viene definito “L’uomo Pavone”. Si tratta di una persona che tende a conquistare tutte le donne che incontra sul proprio cammino, arrivando a formare quasi un harem. Il modo attraverso il quale il protagonista riesce a manipolare le sue “prede” si fonda soprattutto su contatto visivo e fisico.

Durante lo scontro avvenuto con Soleil nelle scorse ore, infatti, Alex ha spesso preso per i fianchi la sua interlocutrice e l’ha quasi “costretta” a guardarlo negli occhi. Questo, secondo la dottoressa, instaura un contatto diretto che spinge l’interlocutrice a dare per buone tutte le dichiarazioni fatte dal soggetto che compie l’azione. Inoltre, Belli spesso abbraccia entrambe le donne e rafforza il suo potere grazie al rafforzamento delle parole.

Il senso del bacio tra Delia e Soleil al GF Vip

Questo è chiaramente possibile instaurando con le interlocutrici un mix tra contatto visivo e fisico. La psicologa, poi, dopo aver analizzato Alex Belli a Mattino 5, si è soffermata anche sul bacio che c’è stato tra Delia e Soleil. Secondo il suo punto di vista, dietro questo gesto non ci sarebbe alcun desiderio saffico da parte delle due donne. Per lei, dietro questo bacio si celerebbe la voglia della Sorge di compiacere Alex.

Con questo comportamento, infatti, le due donne è come se avessero dimostrato all’attore di essere disposte a fare di tutto per lui. Il vero protagonista di quel bacio, infatti, non è altro che Belli, il quale muoverebbe i fili dall’alto “usando” le due donne come delle marionette. Insomma, una disamina davvero interessante che apre certamente nuovi scenari.