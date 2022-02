Le Iene, Belen Rodriguez, spuntano malumori dietro le quinte di Mediaset: cosa avrebbe preteso la showgirl

Come il pubblico di Italia 1 ha avuto modo di vedere, Belen Rodriguez è approdata a Le Iene per cimentarsi nel ruolo di conduttrice insieme a Teo Mammuccari. Questa scelta aveva disarmato molte persone, sia dentro sai fuori Mediaset.

In queste ore, infatti, stanno trapelando dei retroscena inediti in merito a dei presunti malcontenti che ci sarebbero dietro le quinte dell’azienda. Nello specifico, pare che la showgirl non si sia comportata in maniera del tutto esemplare.

I retroscena inediti di Mediaset su Belen Rodriguez

La scelta di porre Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene ha generato molto sgomento. Complice il fatto che gli ascolti non si stanno rivelando particolarmente esilaranti, poi, pare che la presenza della modella non sia del tutto cosa gradita in casa Mediaset. Il giornalista Roberto D’Agostino, infatti, ha diffuso alcune voci inerenti presunti malumori dietro le quinte del programma di Italia 1. In primo luogo, pare che Belen non sia molto pronta a cimentarsi in un programma così complesso e particolare come Le Iene.

In tale trasmissione i ritmi sono incalzanti e la battuta deve sempre essere pronta, cosa che la showgirl non riesce a sostenere. Inoltre, pare anche che durante le prove ci siano stati degli imprevisti. In occasione del primo giorno di registrazioni, infatti, pare che la Rodriguez si sia presentata con oltre due ore di ritardo, generando un clamoroso slittamento dei tempi per tutto lo staff. Inoltre, la donna avrebbe anche obbligato gli autori a livellare verso il basso i suoi testi.

Futuro a rischio per la showgirl a Le Iene?

Insomma, pare proprio che il futuro di Belen Rodriguez a Le Iene possa essere a rischio. Ricordiamo che la showgirl è stata voluta, chiaramente, da Pier Silvio Berlusconi, che in questo ambito ha la decisione finale. Tuttavia, a volere fortemente la showgirl nel programma di Italia 1 è stato, soprattutto, Teo Mammuccari. Quest’ultimo ha dichiarato di aver proposto lui la modella in quanto crede molto nel suo potenziale.

Il conduttore, però, è sempre stato consapevole del fatto che la showgirl non fosse del tutto preparata a cimentarsi in un’esperienza come quella de Le Iene. In ogni caso, ritiene che, con un po’ di tempo, la donna possa imparare e possa riuscire a dare i risultati auspicati dall’azienda. Al momento, però, essi sembrano essere ancora un lontano miraggio.