Barbara D’Urso entra nella casa del GF Vip per fare un’inaspettata proposta a Soleil? Cosa è emerso

In questi giorni è stata diffusa la notizia secondo cui Barbara D’Urso parteciperà all’ultima puntata del GF Vip, prevista per lunedì 14 marzo, per lanciare La Pupa e il Secchione Show. Ad ogni modo, la sua presenza nel programma di Alfonso Signorini potrebbe avere anche un altro fine.

Nel dettaglio, pare che Lady Cologno potrebbe addirittura varcare la soglia della porta rossa per parlare con Soleil Sorge e farle una proposta inaspettata. Vediamo di che cosa si tratta.

Soleil Sorge dal GF Vip a La Pupa e il Secchione Show?

L’influencer Amedeo Venza ha sganciato una vera e propria bomba tra le due Instagram Stories. Nello specifico, il protagonista ha detto che Barbara D’Urso potrebbe entrare nella casa del GF Vip per fare una proposta inattesa a Soleil. Come sappiamo, dal 15 marzo comincerà la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Il programma è stato radicalmente modificato, sia in termini di conduzione, sia in termini di format.

Alla guida, infatti, ci sarà Lady Cologno, la quale sarà affiancata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ad ogni modo, da tempo si vocifera che gli opinionisti potrebbero, in realtà, essere tre. Sul terzo nome, però, c’è grosso fermento, in quanto pare sarà un personaggio a sorpresa. In queste ore, però, sono trapelate delle informazioni molto interessanti a riguardo. La terza opinionista del reality show potrebbe, infatti, essere proprio Soleil Sorge.

L’inattesa proposta di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, infatti, potrebbe entrare nella casa del GF Vip per avere un confronto diretto con l’influencer chiedendole se le vada di ricoprire questo incarico. Al momento, però, non ci è alcuna conferma di questa notizia, pertanto, resta solamente un’indiscrezione. Ad ogni modo, la cosa risulta alquanto papabile se si considera quanto accaduto l’anno scorso.

La stessa cosa, in modalità del tutto diverse però, accadde anche a Tommaso Zorzi, il quale fu scelto come terzo opinionista dell’Isola dei famosi 2021. La sovraesposizione mediatica, però, nel suo caso non si rivelò di grande aiuto, sta di fatto che dopo è stato costretto ad allontanarsi un po’ dai riflettori. Capiterà lo stesso anche a Soleil Sorge? La ragazza sicuramente sarebbe in grado di sollevare interessanti dinamiche, proprio come ha fatto durante la sua permanenza al GF Vip. Tuttavia, per averne la certezza, non ci resta che attendere un altro po’ di tempo.