Alex Belli smaschera i concorrenti del GF Vip: retroscena sui contratti, poi ammette di aver usato Soleil (VIDEO)

In queste ore Alex Belli si è lasciato andare a delle confidenze con Davide Silvestri nella casa del GF Vip ed ha sparato a zero contro i concorrenti. Il protagonista ha smascherato tutti i suoi coinquilini portando alla luce dei retroscena sui contratti.

Inoltre, nel corso dello sfogo ha anche velatamente ammesso di aver strumentalizzato la faccenda inerente la notte di passione trascorsa sotto le coperte con Soleil Sorge. Vediamo cosa ha rivelato.

Alex svela retroscena sui contratti dei concorrenti del GF Vip

Alex Belli sta sparando tutte le cartucce a sua disposizione e stavolta nel mirino ci sono finiti tutti i concorrenti del GF Vip. Nello specifico, l’attore si è concesso un momento di sfogo con Davide, durante il quale ha portato alla luce delle questioni davvero interessanti. In particolare, ha ammesso che sia lui sia Delia sono venuti in questo reality show principalmente perché sono vincolati ad un contratto. Il protagonista, poi, ha anche accusato i suoi coinquilini di voler fare i perbenisti quando, in realtà, tutti loro sono nella casa soprattutto per questioni lavorative.

Alex ha accusato tutti quelli che hanno criticato l’ingresso di Delia in casa dicendo che anche lei, così come tutti gli altri, è vincolata ad un accordo con la produzione del GF Vip, il quale prevede anche il pagamento della prestazione. Pertanto, l’attore ha lasciato intendere che il motivo primario che ha spinto loro due, ma anche tutti i colleghi, sia proprio il denaro.

Belli ammette di aver strumentalizzato Soleil

Dopo aver svelato questi retroscena sui contratti dei vari concorrenti del GF Vip, Alex Belli ha affrontato anche la questione inerente la notte di passione sotto le coperte con Soleil. Il protagonista ha svelato che, in quella circostanza, tra i due non sia successo assolutamente nulla. Questo, dunque, va a cozzare completamente con tutte le allusioni che lui stesso ha fatto quando era fuori dalla casa.

Belli, infatti, ha detto di aver costruito sei puntate del GF Vip su questa menzogna, cercando di generare curiosità nel pubblico da casa. Quando definì quello che accadde sotto le coperte con “Complicità erotica”, in realtà, l’attore voleva solo creare pathos, tuttavia, sotto quelle lenzuola non sarebbe accaduto assolutamente nulla. Questo, dunque, sembra stia portando alla luce tutto il teatrino che l’ex gieffino pare abbia messo in scena per far parlare di sé.