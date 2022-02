Uomini e Donne spoiler puntata 22 febbraio: Gemma accusa Nadia, nuovi arrivi e chiusure

Gli spoiler della puntata del 22 febbraio di Uomini e Donne rivelano che si comincerà parlando di Gemma Galgani. La dama bianca ha pesantemente discusso con Nadia a causa di alcuni comportamenti che, a quanto pare, non ha affatto gradito.

Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che arriveranno nuove corteggiatrici per alcuni esponenti del parterre maschile, ma non mancheranno scontri piuttosto accesi. Vediamo tutto quello che accadrà.

Spoiler 22 febbraio: lite tra Gemma e Nadia

Nel corso della puntata del 22 febbraio di Uomini e Donne vedremo che si comincerà nuovamente da Gemma Galgani. La donna avrà un momento di scontro con Nadia. Tutto comincerà nel momento in cui Maria De Filippi manderà in onda il video di un’intervista che ha rilasciato Gemma di recente, in cui ha parlato di alcune dame del parterre. Nello specifico, vedremo che la donna si è scagliata duramente contro Nadia in quanto l’ha accusata di non essere stata affatto solidale nei suoi confronti.

Il suo atteggiamento, dunque, ha spinto la Galgani ad irrigidirsi notevolmente nei suoi confronti. Una volta tornata la linea allo studio, poi, la donna avrà chiaramente modo di replicare alle insinuazioni della dama torinese. Per tale ragione, scoppierà una discussione molto accesa tra le due donne. La Galgani continuerà a sostenere che avrebbe gradito essere difesa da Nadia quando è stata pesantemente attaccata da Tina nella scorsa puntata.

Nuovi arrivi e chiusure a Uomini e Donne

Nel dibattito, chiaramente, non potrà fare a meno di intervenire anche la Cipollari. Quest’ultima si schiererà completamente dalla parte di Nadia e ne approfitterà per sbottare contro la sua acerrima nemica. Nella puntata del 22 febbraio di Uomini e Donne, poi, si parlerà anche di Massimiliano e Nadia. Tra i due tutto procede alla grande. Il cavaliere è anche andato a casa di lei con le telecamere e verrà mandato in onda uno stralcio dell’esterna.

Nadia, però, preferisce essere ancora cauta prima di sbilanciarsi. Diego e Gloria, invece, avranno una discussione piuttosto accesa, mentre per Armando scenderà una nuova corteggiatrice. La storia tra Giuliana e Biagio, invece, giungerà al capolinea. Al trono di Matteo, invece, ci sarà un evento molto particolare. Federica resterà bloccata dietro le quinte in quanto si è sentita improvvisamente male. La ragazza ha la febbre, pertanto, non potrà entrare in studio.