Matrimonio finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Spuntano tradimenti reciproci, cosa è emerso

In queste ore non si sta facendo altro che parlare del possibile matrimonio finito tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sembrerebbero essere in crisi e tale voce sta circolando da un bel po’ di tempo.

Tuttavia, la conduttrice ha sempre provato a smentire questi pettegolezzi, ma la verità sembra essere proprio questa. Sull’ultimo numero de Il Corriere della sera, infatti, sono state fatte delle rivelazioni piuttosto scottanti.

I rumor sul matrimonio al capolinea di Ilary e Francesco

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere giunto al capolinea. In queste ore sono trapelate delle notizie secondo cui pare che i due stiano vivendo un momento molto complesso. Tutto sarebbe scoppiato lo scorso 5 febbraio, durante una gita, quando i due si resero protagonisti di una discussione piuttosto accesa. Questa pare abbia rappresentato la punta dell’iceberg, sopraggiunta a seguito di una serie di incomprensioni pregresse.

Nel corso dell’ospitata a Michelle Impossible, però, Ilary aveva ironizzato sulla vicenda asserendo che i media parlassero di crisi al piccolo movimento inaspettato. Non appena non pubblica più foto in compagnia di suo marito, infatti, tutti comincerebbero a sospettare che ci sia qualcosa di losco sotto. In effetti, tra gli eventi che hanno rafforzato le ipotesi dei sostenitori della crisi c’è anche la mancata presenza della conduttrice al quarantacinquesimo matrimonio del marito.

I presunti tradimenti tra la Blasi e Totti

Francesco Totti, infatti, ha compiuto 45 anni, ma sua moglie Ilary Blasi non era al suo fianco. Questo, chiaramente, ha fatto scoppiare una bufera. Di recente, però, sono trapelate altre inaspettate rivelazioni. Nello specifico, pare che il motivo scatenante della loro crisi sia un tradimento da parte di Ilary. Quest’ultima avrebbe cominciato un flirt con un suo collega, prontamente scoperto da suo marito.

L’ex calciatore pare sia stato messo al corrente da alcuni “spioni”. Ad ogni modo, la reazione di Totti pare sia stata quella di vendicarsi e ripagare con la stessa moneta il comportamento di sua moglie. Francesco, dunque, pare abbia tradito a sua volta la sua donna instaurando una relazione con un’altra persona, di cui pare anche molto preso. Questi sono gli ultimi aggiornamenti trapelati sulla faccenda. Adesso non ci resta che attendere l’intervento dei diretti interessati per poterci liberare di tutti questi condizionali e parlare con certezza. Intanto, Ilary Blasi pare abbia tolto la fede dal dito come è possibile vedere da questa foto.