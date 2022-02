Teo Mammuccari demolisce il GF Vip: arrivano “minacce” dopo le sue forti dichiarazioni

In queste ore Teo Mammuccari ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del GF Vip ed ha espresso pareri davvero forti. Nello specifico, il conduttore ha dichiarato di reputare completamente finto tutto quello che accade nel reality show.

La sua posizione è stata così drastica al punto che alcune persone del mondo dello spettacolo lo hanno “minacciato”. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto e cosa è successo.

Le critiche di Teo Mammuccari contro il GF Vip

Nel corso di una recente intervista, Teo Mammuccari ha sparato a zero contro il GF Vip. In particolar modo, il conduttore ha detto di non riuscire proprio a guardare il reality show, in quanto dopo soli tre secondi gli viene da vomitare. Successivamente, poi, ha dichiarato di reputare completamente architettato tutto quello che accade al suo interno. Anche se non è entrato nello specifico, il protagonista sicuramente ha preso di mira il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Alex, Delia e Soleil.

La situazione, ormai, pare stia sfuggendo di mano e sembrerebbe aver toccato il fondo. Proprio di recente, anche Belen Rodriguez si era mostrata alquanto perplessa dinanzi ai contenuti mandati in onda. In tale occasione, infatti, la showgirl disse di non riuscire a credere ai suoi occhi in merito a quanto fosse stato trasmesso. Ebbene, della sua stessa idea sembra essere anche il suo collega de Le Iene.

Le “minacce” ricevute da esponenti del mondo dello spettacolo

Ad ogni modo, dopo aver espresso questa posizione così drastica contro il GF Vip, Teo Mammuccari ha raccontato di essere stato anche “minacciato”. Nello specifico, pare che dopo aver pronunciato queste parole, alcuni esponenti del mondo dello spettacolo lo avrebbero spinto a ritrattare subito la sua versione dei fatti. In caso contrario, gli avrebbero tolto il saluto. Ebbene, come avrà risposto Teo?

Naturalmente, il conduttore ha rinunciato al saluto di queste persone ed ha dichiarato di continuare ad essere della sua opinione. In seguito, poi, il protagonista ha parlato anche degli ascolti piuttosto deludenti che stanno registrando Le Iene. A quanto pare, la colpa sarebbe anche da attribuire alla presenza di Belen, la quale pare non sia esattamente pronta e adatta per ricoprire questo incarico. In ogni caso, il programma andrà avanti nella speranza che la situazione migliori con il tempo.