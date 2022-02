Guendalina Tavassi, l’ex marito Umberto è stato arrestato: lei spiega tutto e scoppia il caos (VIDEO)

Ore davvero concitate per Guendalina Tavassi, dato che il suo ex marito Umberto è stato arrestato. Era da mesi che tra i due non scorreva buon sangue. Stando a quanto rivelato dall’ex gieffina, pare che l’uomo si fosse anche reso protagonista di aggressioni, prontamente denunciate da lei.

Ebbene, a seguito di un ultimo episodio alquanto increscioso, pare proprio che la giustizia abbia fatto il suo corso. Umberto D’Aponte, infatti, è stato arrestato. Scopriamo cosa ha rivelato la diretta interessata.

Guendalina Tavassi svela perché è stato arrestato il suo ex marito

In queste ore, Guendalina Tavassi ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha svelato che il suo ex marito Umberto, anche se il divorzio non è ancora formale, è stato arrestato. La donna si è sfogata con i fan raccontando quello che è accaduto. In particolare, ha detto che di recente è stata vittima di una nuova aggressione, la quale si sarebbe consumata in auto davanti agli occhi di suoi figlio Sasy. L’increscioso avvenimento sarebbe stato premeditato proprio dal suo ex marito, sempre stando alla versione fornita dalla Tavassi.

Dinanzi questo ennesimo gesto, la donna si sarebbe decisa a sporgere una nuova denuncia, in quanto Umberto sembrerebbe aver violato anche un ordine restrittivo che aveva nei suoi confronti e in quelli dei suoi figli. Ebbene, a seguito di tutto questo, tale Umberto è finito in galera. Chiaramente, l’ex gieffina non ha potuto fornire tutti i dettagli sulla vicenda, considerando che c’è di mezzo un procedimento legale molto serio. (Continua dopo il video)

Bufera sul web contro la donna e Umberto

Ad ogni modo, Guendalina Tavassi ha esortato tutte le persone che la seguono a smetterla di insultata per aver causato l’arresto del suo ex marito Umberto. Ebbene sì, molte persone si sono scagliate contro la donna accusandola di aver rovinato la vita dei suoi figli. Guendalina, però, ha replicato dicendo di aver agito proprio in tutela dei bambini, in quanto il suo ex pare fosse diventato violento.

Nel frattempo, molti utenti di Instagram si sono riversati anche al di sotto dell’ultimo contenuto pubblicato da Umberto per inondarlo di insulti. In molti, infatti, si sono duramente scagliati contro di lui accusandolo di essere una persona davvero orribile, che ha causato molto male ai suoi figli in primis e poi ad una donna. Ad ogni modo, essendo la faccenda molto delicata, è preferibile attendere ulteriori dettagli prima di liberarci del condizionale.