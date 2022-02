Il Paradiso delle signore anticipazioni 24 febbraio: Beatrice cede a Dante, Adelaide pronta

Le anticipazioni della puntata del 24 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide sarà pronta per cimentarsi nel tanto temuto processo. Per quanto riguarda Beatrice, invece, la donna deciderà di fare il primo passo con Dante, abbassando tutte le difese.

Per quanto riguarda Anna, invece, la donna prenderà una decisione molto importante che riguarda sua figlia. Nel frattempo, al grande magazzino si respirerà un clima molto teso a causa della scoperta di alcune questioni che riguardano Rocco.

Adelaide pronta al colloquio nella puntata del 24 febbraio

Nel corso della puntata del 24 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che il ritorno di Adelaide coinciderà con il giorno del colloquio con il magistrato. La contessa, ormai, sarà pronta a cimentarsi in questo evento molto importante. Anna, dal canto suo, farà un grande passo per sua figlia Irene. Nello specifico, deciderà di portarla al grande magazzino in modo da farle conoscere il mondo nel quale vive e si rapporta a Milano. I suoi colleghi, chiaramente, non potranno fare a meno di accogliere con amore e gentilezza la piccola.

Su di un altro versante, poi, vedremo che il segreto di Rocco sarà, ormai, sulla bocca di tutti. Nello shopping center tutti sanno quello che è accaduto, tuttavia, Maria continuerà ad essere ignara. Anche Stefania apprenderà la verità e non saprà come comportarsi nei confronti della sua amica. La ragazza troverà il coraggio di raccontarle tutta la verità oppure no?

Beatrice cede a Dante al Paradiso delle signore

In merito a Dante e Beatrice, invece, tra i due ci saranno dei colpi di scena nella puntata del 24 febbraio del Paradiso delle signore. In particolar modo, vedremo che Beatrice deciderà di abbassare tutte le sue barriere. La donna apprezzerà molto un intervento dell’uomo per risolvere una faccenda incresciosa inerente il Paradiso. Proprio per mostrarsi riconoscente per come ha agito il suo interlocutore, la protagonista, deciderà di giocare d’anticipo con lui e si recherà al Circolo per incontrarlo.

Tra i due accadrà qualcosa di inaspettato che spingerà la donna a fidarsi ciecamente dell’uomo. Torrebruna, dal canto suo, farà una proposta a Ludovica. La ragazza, però, sarà molto titubante. Per questo, andrà da Marcello per chiedere a lui un consiglio. Per la fanciulla sarà estremamente importante ricevere il consenso da parte del suo compagno prima di prendere una decisione definitiva.