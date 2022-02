Oroscopo 23 febbraio 2022: Vergine fiduciosi, Pesci un po’ sensibili

Secondo l’oroscopo del 23 febbraio, i nati sotto il segno del Sagittario devono essere un po’ più flessibili. Gli Ariete devono essere temerari, mentre i Vergine sono piuttosto fiduciosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Osate un po’ di più, rischiate e mettetevi in gioco. In ambito professionale è importante non fermarsi alle apparenze. Dal punto di vista dei sentimenti, invece, è bene essere chiari se le cose non vi stanno bene.

Toro. Oggi non è la giornata adatta per intavolare delle discussioni. Cercate di mantenere un profilo basso e di evitare di cimentarvi in questioni che non vi riguardano. Il rischio di dire cose che, in realtà, non pensate è molto alto.

Gemelli. Giornata piena di cose da fare secondo l’oroscopo del 22 febbraio. Cercate di ottimizzare al meglio il vostro tempo libero e non siate pigri. La vita va vissuta attimo dopo attimo, quindi non c’è tempo per perdere tempo.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda le relazioni di coppia. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo da trascorrere con le persone care e abbiate più cura del vostro aspetto fisico. Nel lavoro è importante mantenere la calma.

Leone. Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. Sia in amore sia nel lavoro è importante essere audaci e non lasciarsi superare da nessuno.

Vergine. Le previsioni dell’oroscopo del 23 febbraio 2022 vi invitano ad essere fiduciosi per quanto riguarda il futuro. In merito al lavoro dovete allargare i vostri orizzonti perché presto potrebbero esserci novità.

Previsioni 23 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è un momento molto delicato per quanto riguarda le scelte. Se vi trovate dinanzi un bivio, forse è opportuno fermarsi un attimo a riflettere. Non prendete decisioni dettate troppo dalla pancia ma, al contempo, non siate solo razionali.

Scorpione. In amore come nel lavoro è necessario avere un po’ di pazienza. Se c’è qualche rospo da ingoiare, è bene che lo facciate per quieto vivere. In ambito sentimentale, invece, è tempo di risolvere una questione in sospeso.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 23 febbraio vi invitano a non essere troppo rigidi, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Apritevi un po’ di più anche se il rischio è rimanere scottati. Tentare è importante.

Capricorno. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo da dedicare alle persone che amate di più e a cui tenete in particolar modo. In ambito professionale è necessario essere sempre sul pezzo onde evitare di essere superati dagli altri.

Acquario. Non siate troppo severi con voi stessi. Spesso tendete a sollevare dei polveroni inutili. Mantenete la calma e non siate troppo irriverenti. Ricordate che talvolta la diplomazia è una cosa fondamentale.

Pesci. Oggi le emozioni potrebbero giocarvi qualche brutto scherzo. Siete particolarmente sensibili e avete una grande tendenza a fidarvi di tutto quello che dicono le persone a cui tenete. Cercate, però, di ragionare un po’ di più con la vostra testa.