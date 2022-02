Francesco Totti, ecco chi è la presunta amante, intanto Ilary Blasi replica così… (FOTO)

Ormai non si parla d’altro sul web, ovvero, della probabile rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti a causa di una presunta amante per l’ex capitano della Roma. Dopo un bel po’ di vociare, però, in queste ore sono spuntate delle notizie del tutto inedite.

In primo luogo, sono state diffuse sul web le foto di quella che pare sia la donna con cui l’ex calciatore avrebbe tradito sua moglie. In secondo luogo, poi, la conduttrice ha pubblicato una serie di contenuti sui social probabilmente in risposta a tutte queste voci.

Ecco chi sarebbe la presunta amante di Francesco Totti

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra giunto agli sgoccioli e tra le cause pare ci sia una presunta amante. A cominciare sembrerebbe essere stata Ilary, la quale pare abbia tradito con un collega suo marito. Successivamente, però, l’ex calciatore si sarebbe vendicando cominciando una relazione extraconiugale con un’altra ragazza. Ebbene, dopo un po’ di rumor, sono spuntate anche le foto di questo ipotetico flirt.

La ragazza in questione si chiamerebbe Noemi Bocchi e non è una persona avvezza ala mondo dello spettacolo. Stando a quanto emerso, lei è una donna di 34 anni, è laureata in economia aziendale e bancaria, ha due figli e di professione fa la designer floreale. Il suo ex marito è un imprenditore che lavora nel calcio giovanile. Dal punto di vista estetico, la donna si presenta bionda, con occhi molto grandi e labbra carnose. (Continua dopo la foto)

Le stoccate di Ilary Blasi sui social

Al momento, però, Francesco Totti non ha assolutamente proferito parola sulla presunta amante e neppure sulla possibile crisi con sua moglie. Per quanto riguarda Ilary, invece, quest’ultima sta pubblicando una serie di contenuti sui social nei quali si mostra sempre intenta a fare delle linguacce ai suoi fan. Proprio in queste ore, la donna si è immortalata a pranzo con la sua agente, la quale ha deciso di condividere anche lei una foto.

In tale scatto, entrambe le donne hanno sempre la lingua in bella mostra. Inoltre, al di sotto dell’immagine è contenuto anche un commento che recita: “Così forse è più chiaro”. Tale frase, poi, è stata arricchita da una serie di faccine che ridono a crepapelle. Non ci resta che attendere per avere ulteriori informazioni a riguardo.