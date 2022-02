Francesco Totti rompe il silenzio sulla crisi con Ilary Blasi: “Ci sono di mezzo i bambini” (VIDEO)

Dopo tutti i rumor trapelati in queste ore, Francesco Totti ha finalmente rotto il silenzio in merito alla possibile fine del matrimonio con Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma ha registrato dei video su Instagram in cui ha raccontato come stiano realmente le cose.

Il protagonista è apparso piuttosto seccato, tuttavia, le sue dichiarazioni hanno lasciato qualche perplessità. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.

L’intervento di Francesco Totti sulla crisi con Ilary Blasi

Francesco Totti ha deciso di intervenire in merito alle voci che stanno circolando in relazione alla possibile fine del matrimonio con Ilary Blasi. L’ex calciatore non è solito adoperare i social per parlare di faccende private, tuttavia, pare che stavolta abbia sentito il bisogno di fare chiarezza una volta per tutte. Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di possibili tradimenti intercorsi tra lui e sua moglie. Addirittura è circolata una notizia secondo cui l’ex capitano giallorosso avesse cominciato una relazione con una nuova donna.

Dopo numerose indiscrezioni trapelate sul web, e mai confermate dai diretti interessati, finalmente pare sia emersa la verità. Francesco, infatti, ha esordito dicendo di essere davvero seccato per essere costretto a intervenire sui social su faccende private. Ad ogni modo, ha esortato tutte le persone che hanno trattato la questione a fare parecchia attenzione a ciò che viene detto in quanto di mezzo ci sono dei bambini. Nel caso specifico, si tratta dei suoi figli, i quali certamente staranno soffrendo moltissimo a causa di tutte queste voci.

L’ex calciatore smentisce tutto, ma è molto seccato

Proprio per tale ragione, Francesco Totti ha voluto fare chiarezza su come stiano le cose tra lui e Ilary Blasi. Il protagonista ha detto di dover smentire tutte le notizie trapelate definendole delle fake news. Francesco è stato piuttosto freddo e serio nel suo intervento, pertanto, in molti hanno cominciato ad avere dei sospetti.

Il leader del mondo calcistico potrebbe non aver raccontato tutta la verità, in quanto non è entrato nello specifico della vicenda. Il protagonista si è solamente limitato a smentire genericamente le voci circolate in questo periodo, senza entrare nel merito della vicenda. Ad ogni modo, qualunque sia la verità, una cosa è certa, sia Ilary sia Francesco desiderano gestire in privato questa situazione senza interferenze da parte del popolo del web.